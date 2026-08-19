Hiệu trưởng tiểu học tại Ninh Bình hành xử thiếu chuẩn mực gây xôn xao

Hành vi thiếu chuẩn mực của một nữ hiệu trưởng tại Ninh Bình làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ và hình mẫu nhà giáo.

Sự việc nữ hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Yên Thắng (tỉnh Ninh Bình) có hành vi thiếu chuẩn mực như đập bàn, ném cốc trong cuộc họp trước mặt nhiều giáo viên đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

UBND phường Yên Thắng (Ninh Bình) đang lập tổ công tác xác minh vụ việc bà L.T.H, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, có hành vi chửi bới, đập bàn, ném cốc tại văn phòng Trường Tiểu học Mai Sơn. Theo lãnh đạo địa phương, Sự việc diễn ra vào giờ ra chơi ngày 15/10/2025 (không phải trong hội nghị như thông tin ban đầu), xuất phát từ mâu thuẫn công việc giữa bà H và tân Hiệu trưởng Trường Mai Sơn là bà H.T.P - chỉ 3 ngày sau khi bà P được bổ nhiệm thay thế vị trí cũ của bà H. Lãnh đạo phường xác nhận hình ảnh trong video là đúng thực tế. Trước đó, chính quyền địa phương từng tổ chức hòa giải do bà P chỉ báo cáo mâu thuẫn chung qua điện thoại; mãi đến khi video clip xuất hiện trên mạng xã hội gần đây, lãnh đạo phường mới nắm rõ toàn bộ hành vi thiếu chuẩn mực của bà H để xử lý theo quy định.

Vụ việc xảy ra trong giờ giải lao tại Trường Tiểu học Mai Sơn (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Cắt từ clip/nguồn danviet.vn

Theo báo cáo của UBND phường Yên Thắng gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Sở GD&ĐT và Sở Văn hóa và Thể thao, nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến mâu thuẫn trong công việc giữa bà L.T.H và bà H.T.P, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn. Để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của những người liên quan, UBND phường Yên Thắng đã thành lập tổ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Dưới góc nhìn tâm lý học, Thạc sĩ Đậu Xuân Thoan – nguyên Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục (thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam) nhấn mạnh rằng những hành vi này có thể để lại hệ lụy lớn đối với tâm lý học sinh nếu các em chứng kiến hoặc xem được.

Vì vậy, để hạn chế hệ luỵ thì việc xử lý nghiêm minh, công khai là để các nhà giáo khác thấy được tinh thần thượng tôn pháp luật và đạo đức nhà giáo được coi trọng, đồng thời để học sinh không học theo những hình mẫu như vậy.

Theo ông, hành động của nữ hiệu trưởng như vậy dù vì lý do, động cơ gì đều khó có thể chấp nhận được, bởi lẽ nó có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý học trò nếu các em chứng kiến hoặc xem được.

Môi trường sư phạm là nơi để giáo dục, dạy dỗ con trẻ, hơn nữa đây là một trường tiểu học, là chỗ mà các thầy cô giáo đang từng ngày viết, vẽ lên những "trang giấy trắng" thơ ngây. Từ cách đi lại, ăn mặc, nói chuyện của thầy cô giáo trong trường đều là tấm gương phản chiếu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành tâm lý, nhân cách của trẻ.

Trong môi trường đó, ngoài việc dạy kiến thức thì việc dạy cho trẻ biết lễ nghĩa, đối nhân xử thế cũng là trọng trách lớn nhất của các nhà giáo. Nếu ngay người đứng đầu nhà trường còn không kiềm chế được cảm xúc, khiến những hành vi lệch chuẩn, vi phạm đạo đức nhà giáo như vậy thì thử hỏi cấp dưới của họ làm sao có thể có động lực để làm tròn nghĩa vụ.

Qua sự việc này, sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thì ngoài việc áp dụng những hình thức xử lý nghiêm minh thì cơ quan quản lý giáo dục cũng nên có sự đánh giá, khảo sát lại năng lực và phẩm chất nhà giáo của các hiệu trưởng, hiệu phó.

Đặc biệt hiện nay khi nhiều cơ sở giáo dục sau sắp xếp có quy mô rất lớn, áp lực công việc cũng tăng lên rất nhiều, gây nhiều sức ép với các lãnh đạo nhà trường, nếu không có sự ngăn ngừa từ ban đầu thì rất có thể những sự việc tương tự vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, Thạc sĩ Đậu Xuân Thoan nhận định.