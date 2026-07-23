Hiệp hội Tim mạch Mỹ công bố lượng cà phê tối ưu mỗi ngày cho sức khỏe

Một đến ba tách cà phê vào buổi sáng là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, liệu sở thích này có mang lại mối lo ngại nào cho sức khỏe hay không?

Phân tích dữ liệu sức khỏe mới nhất về caffeine từ hàng loạt nghiên cứu trước đó, các nhà khoa học đã tiến hành đánh giá tác động của hoạt chất này lên nhiều chỉ số cơ thể như huyết áp, nồng độ cholesterol, cũng như nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa và tim mạch.

Bác sĩ tim mạch Gregory Marcus từ Đại học California, San Francisco, đồng thời là Chủ tịch nhóm chuyên gia soạn thảo tuyên bố của AHA cho biết, báo cáo tổng hợp các nghiên cứu mới nhất chứng minh người trưởng thành tiêu thụ tối đa 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 5 tách cà phê nguyên chất không đường hay chất phụ gia, vẫn đảm bảo độ an toàn và không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường...

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Đối với người có tiền sử cao huyết áp, caffeine có thể khiến huyết áp tăng đột ngột. Tuy nhiên, ở những người có chỉ số huyết áp bình thường, thói quen uống từ một đến ba tách cà phê mỗi ngày chỉ làm tăng nhẹ nguy cơ cao huyết áp. Đáng chú ý, nếu uống nhiều hơn 3 tách mỗi ngày, nguy cơ này lại có xu hướng giảm xuống.

Nguồn caffeine cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Trong khi nước tăng lực làm tăng huyết áp, thì cà phê lại giúp giảm thiểu rủi ro này. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng sự đối lập này xuất phát từ nồng độ caffeine khác nhau, cũng như sự xuất hiện của các hoạt chất sinh học riêng biệt. Trong khi nước tăng lực chứa taurine thì cà phê lại giàu axit chlorogenic, dẫn đến những tác động trái ngược lên huyết áp.

Báo cáo tổng quan cũng ghi nhận thói quen uống cà phê giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường týp 2. Phụ nữ uống từ 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày giảm được 27% nguy cơ mắc bệnh so với nhóm không uống. Một nghiên cứu khác cho thấy người uống 5 tách cà phê mỗi ngày giảm tới 30% nguy cơ tiểu đường.

Cà phê còn mang lại hiệu quả bảo vệ đối với bệnh động mạch vành. Phân tích tổng hợp từ 30 công trình nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiêu thụ tối đa 3,5 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm khoảng 10% nguy cơ mắc bệnh.

Dữ liệu từ Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank) cũng khẳng định người uống tối đa 5 tách cà phê mỗi ngày có tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành thấp hơn hẳn nhóm không sử dụng. Trong đó, mức tiêu thụ từ 2-3 tách mỗi ngày được đánh giá là lý tưởng nhất. Các chuyên gia nhận định hiệu quả này có thể không đến từ caffeine mà nhờ vào các phân tử có lợi khác xuất hiện trong quá trình pha chế cà phê.

Phân tích tổng hợp cho thấy những người duy trì thói quen uống từ 3-4 tách cà phê mỗi ngày đã giảm được 21% nguy cơ bị đột quỵ. Tóm lại, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khẳng định ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng caffeine ở mức độ vừa phải không gây hại, riêng cà phê còn mang lại những tác động tích cực cho cơ thể.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu để tách biệt hoàn toàn tác động của caffeine với các hợp chất khác trong cà phê. Họ cũng sẽ mở rộng khảo sát trên các nguồn chứa caffeine khác và đánh giá chi tiết sự ảnh hưởng của cà phê đối với những người đang điều trị bệnh cao huyết áp hoặc các bệnh lý nền.