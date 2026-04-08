Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Nhật Bản, 3 công nhân thiệt mạng

Giàn giáo cao khoảng 40 mét bị sập trong quá trình công nhân tháo dỡ một cần cẩu lớn ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

The Japan News dẫn thông tin từ cảnh sát tỉnh Kanagawa ngày 8/4 cho biết, vào khoảng 16h25 ngày 7/4, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo rằng giàn giáo cao khoảng 40 mét đã bị sập tại nhà máy East Japan Works của Tập đoàn JFE Steel Corp nằm ở khu Keihin, tỉnh Kanagawa.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, hôm 7/4. Ảnh: Kyodo.

"5 công nhân nam ngã xuống khi giàn giáo bị sập, trong đó hai người được xác nhận tử vong vào ngày 7/4. Hai người khác được đưa tới bệnh viện, trong đó một người được tuyên bố tử vong ngày 8/4, nâng tổng số người thiệt mạng lên 3, người còn lại đang được điều trị vì những vết thương nghiêm trọng. Người thứ 5 vẫn mất tích", cảnh sát thông báo.

Vụ tai nạn đã khiến 3 công nhân thiệt mạng. Ảnh: Yomiuri Shimbun.

Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm một công nhân 19 tuổi và một người 29 tuổi đến từ phường Inage, tỉnh Chiba. Cảnh sát tại đồn Kawasaki Rinko đang điều tra vụ việc vì nghi ngờ vụ tai nạn có thể là do lỗi sơ suất.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân đang tháo dỡ một đối trọng hình trụ nặng 500 tấn nằm ở đỉnh thiết bị. Đối trọng này rơi xuống vì lý do chưa rõ, có thể đã va vào giàn giáo được dựng bên cạnh cần cẩu và khiến các công nhân rơi xuống.

Theo Văn phòng Khí tượng Địa phương Yokohama, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn đã được đưa ra với Kawasaki vào thời điểm đó.

