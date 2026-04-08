Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Nhật Bản, 3 công nhân thiệt mạng

Giàn giáo cao khoảng 40 mét bị sập trong quá trình công nhân tháo dỡ một cần cẩu lớn ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

An An (Theo Japan News)

The Japan News dẫn thông tin từ cảnh sát tỉnh Kanagawa ngày 8/4 cho biết, vào khoảng 16h25 ngày 7/4, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo rằng giàn giáo cao khoảng 40 mét đã bị sập tại nhà máy East Japan Works của Tập đoàn JFE Steel Corp nằm ở khu Keihin, tỉnh Kanagawa.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, hôm 7/4. Ảnh: Kyodo.

"5 công nhân nam ngã xuống khi giàn giáo bị sập, trong đó hai người được xác nhận tử vong vào ngày 7/4. Hai người khác được đưa tới bệnh viện, trong đó một người được tuyên bố tử vong ngày 8/4, nâng tổng số người thiệt mạng lên 3, người còn lại đang được điều trị vì những vết thương nghiêm trọng. Người thứ 5 vẫn mất tích", cảnh sát thông báo.

Vụ tai nạn đã khiến 3 công nhân thiệt mạng. Ảnh: Yomiuri Shimbun.

Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm một công nhân 19 tuổi và một người 29 tuổi đến từ phường Inage, tỉnh Chiba. Cảnh sát tại đồn Kawasaki Rinko đang điều tra vụ việc vì nghi ngờ vụ tai nạn có thể là do lỗi sơ suất.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân đang tháo dỡ một đối trọng hình trụ nặng 500 tấn nằm ở đỉnh thiết bị. Đối trọng này rơi xuống vì lý do chưa rõ, có thể đã va vào giàn giáo được dựng bên cạnh cần cẩu và khiến các công nhân rơi xuống.

Theo Văn phòng Khí tượng Địa phương Yokohama, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn đã được đưa ra với Kawasaki vào thời điểm đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ít nhất 9 người thiệt mạng do sập cầu ở Ấn Độ hồi tháng 7/2025

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nổ khí gas làm sập chung cư ở Pakistan, nhiều người tử vong

Vụ nổ khí gas làm sập một phần tòa chung cư ở Karachi, Pakistan, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ khí gas xảy ra tại một tòa chung cư ở Karachi, thành phố cảng lớn nhất Pakistan, hôm 19/2.

"Vụ nổ xảy ra khi người dân đang chuẩn bị bữa ăn trước bình minh vào ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại một khu dân cư ở Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh", cảnh sát trưởng địa phương Rizwan Patel thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ sập chung cư ở Lebanon, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 9 người thiệt mạng khi một tòa chung cư nhiều tầng bị sập tại thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon, cuối tuần qua.

aplebanon1.jpg
AP đưa tin, vụ sập xảy ra tại tòa chung cư nhiều tầng trong khu phố Bab Tabbaneh, một trong những khu vực nghèo nhất ở thành phố lớn thứ hai của Lebanon, ngày 8/2. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ sập nhà và 6 người khác đã được cứu sống từ đống đổ nát. (Nguồn ảnh: AP)
aplebanon2.jpg
Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 8 người được cho là vẫn mất tích. Trong số các thi thể được tìm thấy, có 1 trẻ em và 1 phụ nữ.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xích đu khổng lồ gãy sập ở Ấn Độ, nhiều người thương vong

Một cảnh sát thiệt mạng và 19 người khác bị thương sau khi chiếc xích đu khổng lồ bất ngờ bị gãy sập tại hội chợ ở Ấn Độ.

>>> Mời độc giả xem video: Khoảnh khắc xích đu khổng lồ gãy sập tại hội chợ ở Ấn Độ

Nguồn video: India Today
Xem chi tiết

