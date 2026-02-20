Nổ khí gas làm sập chung cư ở Pakistan, nhiều người tử vong

Vụ nổ khí gas làm sập một phần tòa chung cư ở Karachi, Pakistan, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ khí gas xảy ra tại một tòa chung cư ở Karachi, thành phố cảng lớn nhất Pakistan, hôm 19/2.

"Vụ nổ xảy ra khi người dân đang chuẩn bị bữa ăn trước bình minh vào ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại một khu dân cư ở Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh", cảnh sát trưởng địa phương Rizwan Patel thông tin.

Các nhân viên cứu hộ tìm thấy một thi thể trong đống đổ nát sau vụ nổ khí gas tại một tòa nhà chung cư ở Karachi, Pakistan, ngày 19/2/2026. Ảnh: AP.

Một phần của chung cư đã bị sập do sức mạnh của vụ nổ. Ban đầu, số người chết được báo cáo là 13 nhưng con số này tăng lên 16 sau khi 3 thi thể nữa được tìm thấy trong đống đổ nát tại hiện trường. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương trong vụ việc.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt bên dưới.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo nhà chức trách đảm bảo những người bị thương được điều trị tốt nhất có thể.

Tổng thống Zardari cũng yêu cầu hoàn tất nhanh chóng các hoạt động cứu hộ và thúc giục chính quyền tỉnh Sindh thực thi các quy định về xây dựng, kiểm tra an toàn bình gas và tiến hành điều tra kỹ lưỡng để giúp ngăn ngừa các sự cố tương tự xảy ra.

Trước đó, vào tháng 7/2025, một vụ nổ khí gas xảy ra trong tiệc cưới tại một ngôi nhà ở thủ đô Islamabad của Pakistan đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có cô dâu và chú rể. Vụ nổ xảy ra khi khách mời đang tập trung để chúc mừng cặp đôi, theo thông báo của nhà chức trách.

