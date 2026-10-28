Hiện trường vụ nổ gần biên giới Colombia - Venezuela, 4 cảnh sát bị thương

Một quả bom phát nổ gần cây cầu bắc qua biên giới giữa Colombia và Venezuela, khiến ít nhất 4 cảnh sát bị thương.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ nổ bom xảy ra gần một cây bắc qua biên giới Colombia với Venezuela, làm bị thương ít nhất 4 sĩ quan cảnh sát tại thành phố Cucuta của Colombia.

Vụ nổ xảy ra trước chi nhánh địa phương của cơ quan thu thuế Colombia, gần cây cầu quốc tế Francisco de Paula de Santander. Hình ảnh sau vụ nổ cho thấy một chiếc xe tải và một số xe máy bị hư hại.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ nổ bom gần cây cầu quốc tế Francisco de Paula Santander, tại Cucuta, Colombia, ngày 27/10/2026. Ảnh: AP/Mario Caicedo.

Thống đốc tỉnh Norte de Santander, ông William Villamizar, cho biết trên mạng X rằng cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Colombia đang thay đổi chiến lược an ninh quốc gia và áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các băng đảng và nhóm vũ trang bất hợp pháp.

Sau khi nhậm chức vào tháng 8/2026, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã hủy bỏ cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang bất hợp pháp còn lại trong nước, với lý do việc đàm phán đã mang lại rất ít kết quả trong 4 năm qua. Theo ông, nhóm vũ trang đã lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ để củng cố quyền kiểm soát của họ ở các vùng nông thôn.

Sáng ngày 27/10, ông de La Espriella đã giám sát một chiến dịch chống các băng đảng ở Medellin, trong đó Chính phủ cho biết đã bắt giữ 135 người bị tình nghi buôn bán ma túy và điều hành các đường dây buôn người.