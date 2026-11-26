Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 vào tháng 12 tới dự kiến sẽ có màn trình diễn bay của lực lượng không quân, trình diễn UAV, đặc công,...

Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm.

Cùng dự buổi kiểm tra có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm. Ảnh: Quân Khánh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn công tác đã theo dõi các lực lượng tham gia lễ khai mạc sắp tới cùng hợp luyện và kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm dự kiến tổ chức hoạt động trong khuôn khổ triển lãm, bao gồm: khu vực đón khách VIP, khu vực khán đài, nơi diễn ra lễ khai mạc, khu trưng bày ngoài trời và khu vực trong nhà…; nghe đại diện các cơ quan, đơn vị và tiểu ban báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ phân công.

Lễ khai mạc triển lãm sẽ có sự tham gia trình diễn của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị trong và ngoài Quân đội, trong đó nhiều đơn vị Quân đội có lực lượng tham gia đông đảo như: Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Chính trị, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Học viện Kỹ thuật Quân sự... cùng các đơn vị nghệ thuật Quân đội.

Theo dự kiến, lễ khai mạc có tổng thời lượng khoảng 90 phút, bao gồm chương trình nghệ thuật, phần lễ chính, chương trình bay chào mừng của lực lượng Không quân Việt Nam, biểu diễn đặc công... Dự kiến lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, khách mời trong nước và quốc tế.

Đội hình trực thăng với cờ Tổ quốc và cờ triển lãm sẽ bay qua khán đài triển lãm. Ảnh: Quân Khánh.

Nội dung mới của màn bay chào mừng tại triển lãm năm nay là sự phối hợp giữa trực thăng và phương tiện bay không người lái (UAV). Trực thăng do phi công trực tiếp điều khiển, còn UAV được điều khiển từ xa, đòi hỏi chỉ huy điều hành của hai lực lượng phối hợp chặt chẽ. Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bay chung và triển khai hợp luyện giữa hai lực lượng.

Trong phần bay chào mừng tại lễ khai mạc, 4 lá cờ Tổ quốc và 3 lá cờ triển lãm sẽ theo biên đội trực thăng bay qua lễ đài, với sự phối hợp của lực lượng điều khiển UAV. 7 trực thăng được bố trí thành ba tốp theo đội hình mũi tên 1-3-3. Trực thăng dẫn đầu và 3 trực thăng ở tốp thứ hai mang cờ Tổ quốc; 3 trực thăng ở tốp cuối mang cờ triển lãm. Khi qua lễ đài, toàn đội hình phải bảo đảm yêu cầu duy trì đồng đều về tốc độ, độ cao và giữ đúng cự ly, giãn cách...

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực trong quá trình luyện tập của các lực lượng tham gia lễ khai mạc triển lãm, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tập trung chuẩn bị tốt cho buổi sơ duyệt lần thứ nhất.

Đối với phần trình diễn võ thuật của lực lượng Đặc công, Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý, võ thuật là hồn cốt của Bộ đội Đặc công, do đó từng động tác phải bảo đảm chuẩn xác, dứt khoát; ánh mắt và động tác phải có sự phối hợp chặt chẽ, thể hiện rõ bản lĩnh, khí thế của người chiến sĩ Đặc công.

Lực lượng đặc công trình diễn võ thuật. Ảnh: Quân Khánh.

Theo Thượng tướng Lê Quang Đạo, trong các buổi sơ duyệt và tổng duyệt sắp tới, các nội dung sẽ được triển khai như thực tế. Trước diễn biến thời tiết có thể thất thường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Quang Đạo yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo sức khỏe, bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tính toán, bố trí thời gian hợp luyện giữa các lực lượng khoa học, chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhấn mạnh chương trình nghệ thuật và lễ khai mạc có sự tham gia của nhiều lực lượng trong Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các nội dung trình diễn phải thể hiện được sức mạnh tổng hợp của Quân đội, bảo đảm sự thống nhất, đồng đều và đẹp mắt. Cán bộ, chiến sĩ khi tham gia biểu diễn cần có quân dung tươi tắn, thể hiện tinh thần vui tươi, phấn khởi, đồng thời toát lên khí thế, sức mạnh của Quân đội. Các đơn vị cần tiếp tục luyện tập, thống nhất động tác, yếu lĩnh, bảo đảm tính chính xác, đồng đều và đẹp trong từng nội dung.

Lực lượng đặc công sẽ trình diễn tiết mục khai mạc với chủ đề "Phù Đổng thiên vương". Ảnh: Quân Khánh.

Chia sẻ tại buổi hợp luyện, Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng, cho biết, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Triển lãm, nhà trường đã chủ động triển khai công tác huấn luyện, chuẩn bị lực lượng quân khuyển phục vụ các nhiệm vụ tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Tại triển lãm năm nay, nhà trường huy động 110 cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên cùng 75 chó nghiệp vụ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức các màn trình diễn quân khuyển phục vụ nhân dân tham quan.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên cho hay, điểm mới trong hoạt động của lực lượng Bộ đội Biên phòng năm nay là không gian trải nghiệm thực tế ảo, giúp khách tham quan tìm hiểu, trải nghiệm công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh, bắt giữ tội phạm.

Bên cạnh đó, cảnh khuyển sẽ có những màn trình diễn trước công chúng, thể hiện khả năng, sự nhanh nhạy, uy dũng nhưng cũng không kém phần thân thiện của chó nghiệp vụ.