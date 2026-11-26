Giới chức Libya cho biết, hai sĩ quan hải quân Libya đã thiệt mạng trong vụ tập kích bằng xuồng tấn công không người lái của Ukraine vào một tàu chiến Nga.

AP dẫn lại thông báo của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, hai sĩ quan hải quân trên bị thương trong vụ Ukraine tập kích tàu chiến Nga ở căn cứ hải quân Benghazi hôm 22/11. Do vết thương quá nặng, hai sĩ quan này đã qua đời vào ngày 24/11.

"Hai sĩ quan Libya nằm trong số 10 người bị thương trong vụ tập kích bằng xuồng tấn công không người lái của Ukraine nhằm vào tàu hộ vệ tên lửa Merkury của Nga đang đóng tại căn cứ hải quân Benghazi ở miền Đông Libya", nguồn tin cho hay.

Hình ảnh xuồng không người lái Sea Baby của Ukraine trong vụ tấn công tàu hộ vệ Merkury của hải quân Nga gần Benghazi, Libya. Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine/AP.

Bộ chỉ huy tối cao của LNA tuyên bố sẽ có hành động đáp trả đối với Ukraine “vào thời điểm và địa điểm thích hợp, và bằng phương tiện thích hợp”.

Trước đó, ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đứng sau vụ tập kích vào một tàu hộ vệ của Hải quân Nga đang triển khai ở Libya.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine đã triển khai ít nhất 7 phương tiện không người lái trên biển trong vụ tấn công.

Các cuộc điều tra ban đầu do phía LNA tiến hành cho thấy một số xuồng không người lái của Ukraine trong cuộc tấn công xuất phát từ một căn cứ do lực lượng Ukraine vận hành ở phía Tây Libya.

Ít nhất 4 tàu không người lái đã bị đánh chặn và phá hủy, trong khi 2 chiếc khác tiếp cận thành công tàu hộ vệ của Nga.

Ảnh vệ tinh thương mại do hãng Vantor của Mỹ chụp sau cuộc tập kích cho thấy phần đuôi tàu nghi là chiến hạm Merkury chìm xuống nước, phần mũi vẫn ở trên mặt nước. Khói bốc lên từ một phần cấu trúc thượng tầng, nhiều mảnh vỡ xuất hiện trên cầu tàu.

Theo AP, lực lượng Ukraine hoạt động ở miền Tây Libya theo thỏa thuận bí mật với chính quyền được Liên Hợp Quốc ủng hộ ở Tripoli và từng tập kích một tàu chở dầu Nga ở Địa Trung Hải hồi tháng 3. Phần lớn thành viên lực lượng này là chuyên gia phương tiện không người lái, hoạt động chủ yếu tại một căn cứ không quân ở thành phố ven biển Misrata.