Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu 24 để đưa 3 phi hành gia, trong đó có một phi hành gia nước ngoài, lên trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này.

AP đưa tin, ngày 25/11, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu 24, đưa 3 phi hành gia - hai người Trung Quốc và một người Pakistan - lên trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm Thiên Cung.

Tàu vũ trụ, chở phi hành gia người Pakistan Muhammad Zeeshan Ali, 40 tuổi, cùng 2 phi hành gia Trung Quốc là Tang Hongbo, 51 tuổi, và Wu Yi, 39 tuổi, đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vào sáng 25/11. Tàu đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo định sẵn.

Từ trái sang: Các phi hành gia của sứ mệnh Thần Châu 24 gồm Muhammad Zeeshan Ali của Pakistan, Wu Yi và Tang Hongbo của Trung Quốc, vẫy chào mọi người trước khi lên tàu tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP/Andy Wong.

Sự kiện này đánh dấu chuyến bay chung đầu tiên bao gồm các phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong lịch sử chương trình không gian có người lái của Trung Quốc.

Trong sứ mệnh lần này, phi hành đoàn sẽ tiến hành hơn 90 thí nghiệm, theo truyền thông Trung Quốc. Phi hành gia Ali sẽ thực hiện một thí nghiệm về vi khuẩn lam quang hợp trên quỹ đạo trong nhiệm vụ ngắn hạn, trước khi trở về Trái Đất trên tàu Thần Châu 23.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các phi hành gia trước khi họ bắt đầu nhiệm vụ.

“Tình hữu nghị giữa Pakistan và Trung Quốc đang vượt qua những đỉnh cao của dãy Himalaya để vươn tới không gian vũ trụ”, ông Sharif viết trên mạng xã hội X ngày 24/11.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Phát triển và Sáng kiến Đặc biệt Pakistan, ông Ahsan Iqbal Chaudhary, phát biểu với báo chí tại trung tâm phóng vệ tinh rằng ông hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho sự hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai giữa hai nước.

Chuyến bay chung này là một phần của thỏa thuận được ký kết giữa Trung Quốc và Pakistan vào tháng 2/2025.

Đây là chuyến bay vũ trụ đầu tiên của Ali và Wu, trong khi Tang đã từng tham gia hai nhiệm vụ trước đó và dự kiến sẽ trở thành phi hành gia đầu tiên lên trạm vũ trụ Thiên Cung 3 lần, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo hôm 24/11, Tang cho biết sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tâm lý đã khiến việc phối hợp làm việc trong nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn, nhưng nỗ lực của cả hai bên đã mang lại kết quả tích cực.