Một vụ đánh bom xe bên ngoài văn phòng Thống đốc tỉnh Meta ở thành phố Villavicencio, miền Trung Colombia, đã khiến 23 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 24/11 cho biết, vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài văn phòng Thống đốc tỉnh Meta ở thành phố Villavicencio vào tối 23/11 trong bối cảnh làn sóng bạo lực liên quan đến các băng đảng và nhóm vũ trang bất hợp pháp lan rộng đến các khu vực đô thị tại nước này.

Ban đầu, nhà chức trách thông báo 19 người bị thương trong vụ nổ, sau đó con số được nâng lên là 23.

Vụ nổ đã phá hủy cửa sổ và mái nhà của một số tòa nhà ở trung tâm thành phố. Một số công trình bị sập tường, cần sửa chữa.

Tòa nhà văn phòng Thống đốc tỉnh Meta bị hư hại trong vụ đánh bom xe ở Villavicencio, Colombia. Bức ảnh chụp ngày 24/11/2026. Ảnh: AP/Fernando Vergara.

“Sau vụ nổ, nơi này trông như một bãi chiến trường vậy”, Joan Perez, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm bị hư hại, cho biết.

Hiện, giới chức Colombia đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã đến thăm hiện trường vụ nổ hôm 24/11 và cho rằng Antonio Medina, một chỉ huy trong nhóm vũ trang FARC-EMC, đứng sau vụ tấn công.

Alexander Baquero, Thị trưởng Villavicencio, nói với đài phát thanh Blu của Colombia rằng, theo ông, nhóm vũ trang của Medina có thể đang tìm cách trả đũa các cuộc tấn công do quân đội tiến hành nhằm vào họ.

Vụ bạo lực mới nhất xảy ra khi chính quyền Colombia yêu cầu tăng cường những cuộc tấn công nhằm vào các nhóm vũ trang hoạt động bất hợp pháp và băng đảng ma túy.