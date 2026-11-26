Chiếc xe bồn chở nhiên liệu gặp nạn, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn ở Ai Cập, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.

AP dẫn thông báo của chính quyền Ai Cập cho biết, vụ tai nạn liên quan đến xe bồn xảy ra trên tuyến đường huyết mạch quanh thủ đô Cairo của Ai Cập hôm 25/11, thiêu rụi hàng chục chiếc ô tô và xe máy.

"Ít nhất 31 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ tai nạn", theo số liệu của Bộ Y tế Ai Cập.

Được biết, đoạn đường cao tốc nơi xảy ra vụ tai nạn nằm ở Al-Warraq, một khu dân cư đông đúc ở Giza.

Những chiếc xe bị cháy sau vụ tai nạn xe bồn ở trên đường vành đai ở Al-Warraq, Giza, Ai Cập, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP/Mohammed Salah.

Tại hiện trường có thể thấy, lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa người ra khỏi những chiếc xe đang bốc cháy. Một video của hãng AP cho thấy lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa đang lan rộng giữa những chiếc ô tô. Hàng trăm người đã tập trung gần khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Ahmed Sameer, người bị kẹt trong dòng xe cộ do đường bị chặn sau vụ tai nạn, đã nhìn thấy xe chở nhiên liệu và nhiều ô tô bốc cháy.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar cho biết những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó. Ông cho biết, số người tử vong có thể còn gia tăng.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình của họ.

Nhà chức trách Ai Cập đang mở cuộc điều tra vụ việc.