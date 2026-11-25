Lực lượng cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian để giải cứu 29 thợ mỏ được cho là bị mắc kẹt bên trong một mỏ vàng ở tỉnh Tây Java.

Theo AP, các thợ mỏ này được cho là bị mắc kẹt bên trong một mỏ vàng trái phép ở huyện Bogor, tỉnh Tây Java, do mưa lớn kéo dài tại khu vực hôm 23/11.

Một phần của mỏ vàng này bị ngập do nước sông Ciseureuh dâng lên dẫn đến việc nhóm thợ mỏ không thể di chuyển đến nơi an toàn.

Hiện các nhà chức trách Indonesia vẫn chưa xác định được 29 thợ mỏ này có kịp di chuyển đến khu vực không ngập nước hay không cũng như tình trạng của họ.

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang kiểm tra một hố được cho là nơi các thợ mỏ bị mắc kẹt do lũ lụt tại một mỏ vàng khai thác trái phép ở Bogor, Tây Java, hôm 25/11. Ảnh: BASARNAS/AP.

Theo lực lượng cứu hộ địa phương, giếng mỏ vàng này sâu đến 100m và nằm ở vùng núi phía Nam Jakarta, do đó việc tiếp cận cứu hộ diễn ra khá khó khăn. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã triển khai hoạt động cứu hộ bằng cách bơm nước ra khỏi hầm mỏ đến khu vực này, đồng thời ngăn nước tiếp tục đổ vào bên trong.

Ông Desiana Kartika Bahari, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Jakarta cho biết, cần có thời gian để bơm nước ra khỏi hầm mỏ. Hoạt động cứu hộ sẽ diễn ra khi có đánh giá về độ sâu cũng như không gian di chuyển bên trong hầm.

Trong khi đó, tập đoàn khai khoáng nhà nước Antam khẳng định mỏ vàng xảy ra sự cố là cơ sở khai thác trái phép, không thuộc phạm vi hoạt động của doanh nghiệp này, theo hãng thông tấn nhà nước Antara.

Indonesia là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản, song hoạt động khai thác quy mô nhỏ và trái phép thường gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Nhiều điểm khai thác nằm ở những khu vực hẻo lánh, địa hình hiểm trở, gây khó khăn cho công tác quản lý và giám sát của chính quyền.

Sạt lở đất, lũ lụt và sập hầm chỉ là một vài trong số những mối nguy hiểm mà các hầm mỏ trái phép phải đối mặt. Phần lớn quá trình chế biến quặng vàng liên quan đến thủy ngân và xyanua cực độc, và thợ mỏ thường sử dụng rất ít hoặc không sử dụng bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.