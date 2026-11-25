Lầu Năm Góc cho rằng Canada chưa thể hiện vai trò của một đối tác đáng tin cậy trong bảo vệ Bắc Mỹ, đồng thời chỉ trích việc nước này xem xét lại việc mua F-35.

Trong một tuyên bố ngày 24/11, Bộ Chiến tranh Mỹ (Lầu Năm Góc) cho rằng Canada chưa thể hiện vai trò của một đối tác đáng tin cậy trong bảo vệ Bắc Mỹ, đồng thời chỉ trích về chi tiêu quân sự và việc nước này xem xét lại việc mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất, AP đưa tin.

Theo Lầu Năm Góc, Ottawa chưa đưa ra những quyết định cần thiết để hiện đại hóa quân đội và thực hiện các cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Những hạn chế trong năng lực quốc phòng của Canada đã thể hiện rõ ràng. Canada cần nghiêm túc và tập trung hơn”, thông báo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Canada Simon Lafortune cho biết Canada đã cam kết chi 81,8 tỷ đô la Canada (56,9 tỷ USD) trong vòng 5 năm để tái thiết lực lượng vũ trang và đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% của NATO trước thời hạn 5 năm.

“Canada đang thực hiện đúng cam kết mới của NATO về việc chi 5% GDP hàng năm vào quốc phòng vào năm 2035 và đang thực hiện các bước cụ thể để xây dựng năng lực cần thiết nhằm đạt được mục tiêu đó”, ông Lafortune cho biết.

Dù vậy, Mỹ vẫn cho rằng Canada chưa xây dựng được kế hoạch khả thi, có dự toán tài chính cụ thể để đạt mục tiêu 5% GDP của NATO. Ottawa cũng bị chỉ trích vì dự kiến lùi phần lớn các khoản tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể đến sau cuộc bầu cử liên bang năm 2029.

Những chỉ trích trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được cho là đã ban hành một chỉ thị mật, về cơ bản hạn chế sự tham gia của các quan chức quân đội Mỹ tại các viện nghiên cứu chính sách và sự kiện xã hội ở Canada, trong bối cảnh quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng.

Trước đó, vào tháng 5/2026, người đứng đầu cơ quan chính sách của Lầu Năm Góc Elbridge Colby đã đình chỉ hoạt động của hội đồng cố vấn quốc phòng Mỹ-Canada được thành lập năm 1940, cáo buộc Ottawa không đạt được tiến bộ đáng kể nào trong các cam kết quân sự của mình.

Lầu Năm Góc cho biết chỉ có 41,9% lực lượng không quân và 53,9% lực lượng hải quân của Canada hoạt động được trong giai đoạn 2025-2026, trong khi khả năng sẵn sàng chiến đấu của lục quân chỉ đạt 48%.

Theo chuyên gia an ninh quốc gia Canada và cựu cố vấn chính phủ, Wesley Wark, những chỉ trích của Lầu Năm Góc “gây bức xúc”, cho rằng Washington đang xem nhẹ những đóng góp của Canada trong hoạt động triển khai lực lượng NATO tại Latvia và hỗ trợ Ukraine.

Lầu Năm Góc cũng chỉ trích việc Ottawa xem xét lại kế hoạch mua 88 máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất. Lầu Năm Góc cảnh báo việc Canada cân nhắc sử dụng nhiều dòng máy bay chiến đấu khác nhau có thể gây bất ổn cho hoạt động của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), cơ chế phòng thủ chung giữa hai nước. Cơ quan này cũng cáo buộc Ottawa đặt lợi ích kinh tế trong nước lên trên hiệu quả quân sự.

Thủ tướng Canada Mark Carney trước đó đã yêu cầu rà soát hợp đồng mua F-35 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi liên quan đến chủ quyền Canada và áp đặt thuế quan đối với nước này. Ottawa đồng thời xem xét khả năng mua máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển.