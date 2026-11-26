Vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến ít nhất 7 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ nổ lớn và hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy lọc dầu của tập đoàn Bangchak ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, vào chiều ngày 26/11.

Vụ việc khiến ít nhất 7 người bị thương, buộc cư dân gần đó phải sơ tán.

Khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu sau vụ nổ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 26/11/2026. Ảnh: AP/Sakchai Lalit.

Theo Trung tâm Y tế Erawan ở Bangkok, 4 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Một tin nhắn cảnh báo trên điện thoại di động được gửi đến cư dân Bangkok cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15 chiều 26/11 và khuyên mọi người nên tránh khu vực này.

Theo chính quyền thành phố Bangkok, đám cháy đã được dập tắt chưa đầy một giờ sau đó.

Tập đoàn Bangchak xác nhận vụ cháy trong một bài đăng trên Facebook và cho biết nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực hiện trường ở một khu phố phía Đông Bangkok.

Theo AP, nhà máy lọc dầu, nơi vừa xảy ra vụ nổ, là nhà máy lớn thứ 5 ở Thái Lan, với công suất tối đa 120.000 thùng/ngày.

Trước đó, vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Bangchak vào tháng 7/2012 đã gây thiệt hại cho một khu dân cư gần đó và phải mất hai tuần để sửa chữa cơ sở này.