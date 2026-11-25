Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết 6 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ngoài khơi bờ biển bang Mississippi, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bang Mississippi ngày 24/11, khiến toàn bộ 6 người trên khoang thiệt mạng.

Thợ lặn đã tìm thấy thi thể các nạn nhân bên trong thân máy bay sau khi chiếc Cessna 210 rơi xuống vùng biển giữa thành phố Pascagoula, bang Mississippi, và đảo Horn. Theo phát ngôn viên Juan Ros của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, trên máy bay có 4 người lớn và 2 bé trai, lần lượt 8 và 10 tuổi.

Tháp kiểm soát không lưu khu vực tại thành phố Mobile, bang Alabama, báo cáo vào khoảng 15h45 rằng họ đã mất liên lạc với chiếc máy bay, theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ. Các lực lượng cứu hộ đã tiến hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong nhiều giờ.

Chiếc Cessna đang trên hành trình từ New Orleans đến Fort Myers, bang Florida, thì gặp nạn, theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware.

Chỉ huy Trevor Blount, điều phối viên tìm kiếm và cứu nạn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển tại khu vực Mobile, gọi đây là một tình huống đau lòng.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) Mỹ sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Đầu tháng này, một chiếc máy bay Learjet 60 đã lao xuống đất ở miền Nam bang Florida, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.