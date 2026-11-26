Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 9 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ ngập mỏ khai thác vàng trái phép ở Indonesia.

AP đưa tin ngày 26/11, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thêm thi thể tại một mỏ vàng trái phép bị ngập ở Bogor, tỉnh Tây Java, nâng tổng số nạn nhân tử vong được xác nhận lên 9 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 17 thợ mỏ khác được cho là vẫn mắc kẹt bên trong hầm mỏ này.

Trước đó, vào cuối ngày 23/11, các thợ mỏ đang làm việc thì mưa lớn khiến sông Ciseureuh gần đó tràn bờ, gây ngập lụt tại mỏ vàng này.

11 thợ mỏ đã kịp thời thoát khỏi hầm mỏ trước khi nước lũ tràn vào, theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Tây Java, Hendra Rochmawan. Ban đầu, các thợ mỏ và người dân địa phương đã cố gắng tự bơm nước ra khỏi khu vực trước khi tình hình trở nên không thể kiểm soát được.

Trong bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (BASARNAS) công bố, lực lượng cứu hộ đang kiểm tra một hố được cho là nơi các thợ mỏ bị mắc kẹt do lũ lụt tại một mỏ vàng khai thác trái phép ở Bogor, Tây Java, Indonesia, ngày 25/11/2026. Ảnh: BASARNAS/AP.

Theo giới chức Indonesia, nhà chức trách không được thông báo ngay lập tức vì những người thợ mỏ được cho là đang hoạt động trái phép.

"Vấn đề là không ai báo cáo ngay lập tức và cũng không ai muốn báo cáo vì hoạt động đó là trái phép”, Muhammad Adam Hamdani, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp và hậu cần của cơ quan giảm nhẹ thiên tai Bogor, cho biết.

Theo ông Rochmawan, cảnh sát nhận được báo cáo đầu tiên về các thợ mỏ bị mắc kẹt khoảng 16 giờ sau khi lũ lụt xảy ra. Sau khi chính quyền địa phương, lực lượng cứu hỏa và các cơ quan khác đánh giá ban đầu, công ty khai thác mỏ nhà nước PT Antam đã gửi báo cáo chính thức cho Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Jakarta ngay rạng sáng ngày 25/11, khởi động một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn.

Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ có sự tham gia của 325 người, bao gồm nhân viên cứu hộ khẩn cấp, cảnh sát, quân đội, quan chức y tế và tình nguyện viên.

Đội tìm kiếm và cứu hộ đã sử dụng máy bơm nước ngầm để hút nước ra khỏi hố và cố gắng bịt kín các khe hở nơi nước ngầm rò rỉ vào.

"Nước bên trong hố vẫn chưa rút hết và dự kiến ​​sẽ mất một thời gian dài mới rút hết", bà Desiana Kartika Bahari, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Jakarta, thông tin.

Bà Desiana Kartika Bahari cho biết thêm mực nước dâng cao, đường đi hẹp, địa hình trơn trượt và ánh sáng hạn chế đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy ngay sau giữa trưa, tiếp theo là hai người khác khoảng một giờ sau đó. Tính đến tối 25/11, các đội cứu hộ đã tìm thấy thêm 6 thi thể nữa từ hai hầm mỏ liền kề. Cả 9 người đều được tìm thấy đã tử vong ở độ sâu từ 30 đến 70 mét, bà Bahari cho hay.

Giếng mỏ bị ngập nước nằm gần các cơ sở do đơn vị khai thác vàng Pongkor của PT Antam vận hành, nhưng công ty cho biết sự cố xảy ra tại một mỏ trái phép và không liên quan đến hoạt động của họ.

Antam cho biết tất cả nhân viên của họ đều an toàn và hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Theo công ty này, họ đã nhiều lần đóng cửa các khu khai thác mỏ trái phép ở khu vực Pongkor và điều động các đội tuần tra, máy bay không người lái và camera giám sát để ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép.

Người phát ngôn của công ty Wisnu Danandi Haryanto cho biết: “Vì lý do nhân đạo, Antam đang hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và sơ tán”.

Theo AP, hoạt động khai thác mỏ trái phép vẫn diễn ra ở Indonesia. Sạt lở đất, lũ lụt và sập hầm chỉ là một vài trong số những mối nguy hiểm mà người khai thác mỏ phải đối mặt. Phần lớn quá trình chế biến quặng vàng liên quan đến thủy ngân và xyanua cực độc, và công nhân thường sử dụng rất ít hoặc không sử dụng bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.