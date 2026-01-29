Rơi máy bay ở Colombia, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc máy bay bị rơi xuống vùng nông thôn ở tỉnh Norte de Santander, Colombia, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 1 nghị sĩ.

AP đưa tin, chiếc máy bay cất cánh lúc 11h42 sáng ngày 28/1 (giờ địa phương) từ sân bay ở thủ phủ của tỉnh Norte de Santander, và dự định hướng tới Ocaña, một đô thị được bao quanh bởi núi. Tuy nhiên, máy bay đã bị rơi xuống một khu vực nông thôn thuộc tỉnh Norte de Santander, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có một nghị sĩ.

Nghị sĩ Diógenes Quintero nằm trong số những người thiệt mạng. Ảnh: Hạ viện Colombia.

Hãng hàng không Satena, đơn vị vận hành chuyến bay, cho biết các quan chức địa phương tại cộng đồng Curasica đã thông báo cho chính quyền về vị trí máy bay rơi và một đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường.

"Sau khi tìm thấy máy bay tại hiện trường, các nhà chức trách rất tiếc phải xác nhận rằng không có người sống sót", Bộ Giao thông Vận tải Colombia ra thông cáo cho biết.

Theo một tuyên bố của hãng Satena, lần liên lạc cuối cùng của máy bay với đài kiểm soát không lưu diễn ra vài phút sau khi cất cánh. Hãng hàng không cho biết thêm, chiếc máy bay chở 2 thành viên phi hành đoàn và 13 hành khách, trong đó có Diógenes Quintero, nghị sĩ 36 tuổi đại diện cho khu vực Catatumbo.

Ngoài ra, Carlos Salcedo, một nhà hoạt động xã hội đang tranh cử vào Quốc hội, cũng nằm trong số các nạn nhân.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Mong họ được yên nghỉ", Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên mạng xã hội.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

