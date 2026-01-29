Hà Nội

Thế giới

Rơi máy bay ở Colombia, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc máy bay bị rơi xuống vùng nông thôn ở tỉnh Norte de Santander, Colombia, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 1 nghị sĩ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, chiếc máy bay cất cánh lúc 11h42 sáng ngày 28/1 (giờ địa phương) từ sân bay ở thủ phủ của tỉnh Norte de Santander, và dự định hướng tới Ocaña, một đô thị được bao quanh bởi núi. Tuy nhiên, máy bay đã bị rơi xuống một khu vực nông thôn thuộc tỉnh Norte de Santander, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có một nghị sĩ.

nghisi.png
Nghị sĩ Diógenes Quintero nằm trong số những người thiệt mạng. Ảnh: Hạ viện Colombia.

Hãng hàng không Satena, đơn vị vận hành chuyến bay, cho biết các quan chức địa phương tại cộng đồng Curasica đã thông báo cho chính quyền về vị trí máy bay rơi và một đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường.

"Sau khi tìm thấy máy bay tại hiện trường, các nhà chức trách rất tiếc phải xác nhận rằng không có người sống sót", Bộ Giao thông Vận tải Colombia ra thông cáo cho biết.

Theo một tuyên bố của hãng Satena, lần liên lạc cuối cùng của máy bay với đài kiểm soát không lưu diễn ra vài phút sau khi cất cánh. Hãng hàng không cho biết thêm, chiếc máy bay chở 2 thành viên phi hành đoàn và 13 hành khách, trong đó có Diógenes Quintero, nghị sĩ 36 tuổi đại diện cho khu vực Catatumbo.

Ngoài ra, Carlos Salcedo, một nhà hoạt động xã hội đang tranh cử vào Quốc hội, cũng nằm trong số các nạn nhân.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Mong họ được yên nghỉ", Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên mạng xã hội.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ máy bay rơi xuống khu dân cư ở Mỹ hồi tháng 5/2025, hai người thiệt mạng

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường vụ máy bay rơi xuống sông ở Mỹ, hai người thiệt mạng

Một chiếc máy bay đã lao xuống sông Payette ở Mỹ, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có nhà khí tượng học Roland Steadham.

Theo ABC 6, vụ tai nạn máy bay xảy ra vào ngày 27/1. Giới chức trách cho biết chiếc máy bay, thuộc sở hữu của Northwest Registered Agent LLC, đã va vào đường dây điện trước khi rơi xuống một đoạn sông đóng băng ở khu vực Black Canyon.

maybay1.png
Chiếc máy bay va vào đoạn dây điện và rơi xuống một đoạn sông đóng băng. Ảnh: KIVI.
Xem chi tiết

Thế giới

Diễn biến vụ rơi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Libya tử nạn

Một chiếc máy bay chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Libya gặp nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến tất cả mọi người trên phi cơ thiệt mạng.

AP đưa tin, chiếc máy bay chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Libya, Tướng Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, 4 sĩ quan khác và 3 thành viên phi hành đoàn gặp nạn hôm 23/12 sau khi cất cánh từ thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng.

apmaybayroiothonhiky1.jpg
Chiếc máy bay gặp nạn sau khi cất cánh từ thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Tướng Libya Muhammad Ali Ahmad al-Haddad thiệt mạng ngày 23/12/2025. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Mỹ, 7 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay tư nhân gặp nạn ở Bắc Carolina, Mỹ, ngay sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 7 người trên phi cơ thiệt mạng, trong đó có cựu tay đua Greg Biffle.

AP đưa tin ngày 19/12, chiếc máy bay Cessna C550 bốc cháy dữ dội sau khi rơi xuống đất ở Bắc Carolina hôm 18/12, khiến toàn bộ 7 người trên phi cơ thiệt mạng, trong đó có cựu tay đua NASCAR Greg Biffle và gia đình ông.

Theo cảnh sát giao thông bang Bắc Carolina, chiếc phi cơ cất cánh từ sân bay khu vực Statesville, cách Charlotte khoảng 72 km về phía bắc, nhưng đã gặp nạn khi đang cố gắng quay trở lại và hạ cánh.

Xem chi tiết

