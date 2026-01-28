Hà Nội

Thế giới

Hiện trường vụ máy bay rơi xuống sông ở Mỹ, hai người thiệt mạng

Một chiếc máy bay đã lao xuống sông Payette ở Mỹ, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có nhà khí tượng học Roland Steadham.

An An (Theo ABC6)

Theo ABC 6, vụ tai nạn máy bay xảy ra vào ngày 27/1. Giới chức trách cho biết chiếc máy bay, thuộc sở hữu của Northwest Registered Agent LLC, đã va vào đường dây điện trước khi rơi xuống một đoạn sông đóng băng ở khu vực Black Canyon.

maybay1.png
Chiếc máy bay va vào đoạn dây điện và rơi xuống một đoạn sông đóng băng. Ảnh: KIVI.
maybay2.png
Ảnh: KIVI.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Gem và Sở Cứu hỏa & Cứu thương Quận Gem đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Khi tới nơi, họ phát hiện hai người là nam giới trên máy bay đã tử vong.

Nhà khí tượng học Roland Steadham, 67 tuổi làm việc tại đài CBS 2, là một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn máy bay này.

maybay3.png
Nhà khí tượng học Roland Steadham thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Ảnh: CBS 2.

Văn phòng cảnh sát trưởng Gem đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Ông Steadham từng theo học tại Đại học Brigham Young và Đại học Utah trước khi hoàn thành chương trình Khí tượng học của Đại học bang Mississippi. Được biết, ông Steadham đã làm việc trong lĩnh vực khí tượng học suốt 35 năm. Ông Steadham đã nhận được Chứng nhận của Hiệp hội Khí tượng Mỹ và Hiệp hội Thời tiết Quốc gia.

Ngoài ra, Steadham cũng là một phi công, đã tích lũy hơn 3.000 giờ bay.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ máy bay rơi xuống khu dân cư ở Mỹ khiến hai người thiệt mạng hồi tháng 5/2025

Nguồn video: VTV
