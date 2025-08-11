Điều gì sẽ xảy ra nếu uống giấm táo mỗi ngày?

Uống giấm táo mỗi ngày có thể giúp giảm cân, ổn định đường huyết. Tuy nhiên, giấm táo chứa axit axetic, có thể gây hại nếu tiêu thụ quá mức.

Giấm táo được tạo ra thông qua quá trình lên men từ quả táo, mang trong mình hương vị chua nhẹ và chứa nhiều thành phần có lợi cho cơ thể, đặc biệt là axit axetic – thành phần chủ đạo giúp nhiều người sử dụng để cải thiện sức khỏe.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Axit axetic trong giấm táo có khả năng tăng cường trao đổi chất, giảm tích tụ mỡ thừa và giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Điều này góp phần kiểm soát lượng insulin, từ đó giảm cảm giác đói và lượng thức ăn tiêu thụ. Uống giấm táo trước bữa ăn thường giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn.

Cân bằng hệ vi sinh đường ruột: Giấm táo giúp giảm tình trạng táo bón, tạo điều kiện phát triển cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, góp phần cải thiện chức năng tiêu hóa.

Ổn định đường huyết: Đặc biệt hữu ích cho người bị tiểu đường type 2, giấm táo có tác dụng hỗ trợ kiểm soát nồng độ đường trong máu, giúp kiểm soát bệnh tốt hơn.

Giấm táo ẩn chứa nhiều lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết. Ảnh: Getty Images

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Việc sử dụng giấm táo đúng cách có thể làm giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, giảm huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch – những yếu tố quan trọng để duy trì trái tim khỏe mạnh.

Tác dụng bổ sung khác: Giấm táo còn có khả năng chống viêm, làm đẹp da và tăng cường hệ miễn dịch, phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện hiện nay.

Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Các chuyên gia y tế cho rằng bạn có thể dùng giấm táo hàng ngày nhưng cần đảm bảo lượng vừa đủ và cách dùng đúng để tránh những tác hại không mong muốn.

Nguy cơ về hệ tiêu hóa: Giấm táo chứa axit axetic đậm đặc, nếu dùng quá liều có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến ợ nóng, khó tiêu và thậm chí tổn thương thực quản.

Tác động tới men răng: Độ axit cao của giấm táo có thể làm mòn men răng nếu không pha loãng hoặc uống trực tiếp.

Ảnh hưởng đến nồng độ kali trong cơ thể: Uống giấm táo quá nhiều có thể gây hạ mức kali máu, làm suy yếu sức khỏe tim mạch và cơ bắp.

Tương tác với thuốc: Giấm táo có thể tương tác với các thuốc lợi tiểu, thuốc tiểu đường hoặc thuốc làm loãng máu, do đó cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Không phải ai cũng phù hợp với việc bổ sung giấm táo hàng ngày. Những nhóm người dưới đây nên thận trọng hoặc tránh sử dụng để bảo vệ sức khỏe.