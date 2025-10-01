Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

"Hệ sinh thái" Toàn Á: Tỷ lệ trúng thầu "khủng", tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới gần 90% trong năm 2025, Công ty TNHH Toàn Á đang cho thấy sự thống trị của mình, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách lại vô cùng khiêm tốn.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong năm 2025 (đến ngày 17/09), Công ty TNHH Toàn Á đã tham gia 15 gói thầu và trúng tới 13 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 86,7%. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã "bỏ túi" trong năm nay đã là 42.112.579.000 đồng.

Những con số "biết nói" này cho thấy một "hệ sinh thái" mà Toàn Á đã xây dựng được trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp. Dường như, ở bất cứ nơi đâu có gói thầu cung cấp thiết bị cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề, ở đó có sự hiện diện và gần như chắc chắn chiến thắng của Toàn Á.

Tuy nhiên, đi kèm với tỷ lệ trúng thầu "khủng" là một tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại vô cùng "nhỏ giọt". Cụ thể, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu mà Toàn Á trúng trong năm 2025 chỉ là khoảng 3,2%. Thậm chí, có những gói thầu, tỷ lệ này còn dưới 1%.

screen-shot-2025-10-01-at-084305.png
Ảnh minh hoạ

Điển hình là gói thầu "Mua sắm cung cấp lắp đặt thiết bị" của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An, với giá gói thầu là 7.445.640.000 đồng, Toàn Á trúng thầu với giá 7.417.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,38%. Hay gói thầu tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai được đề cập ở kỳ trước, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ là 1,48%.

So sánh với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng trên cả nước (thường ở mức 7-9%), con số mà Toàn Á "đem lại" cho ngân sách quả thực đáng suy ngẫm. Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi về việc xác định giá gói thầu của các chủ đầu tư. Liệu giá gói thầu có đang được xây dựng quá sát với giá của nhà thầu, hay có những yếu tố nào khác có thể chi phối kết quả này?

Rõ ràng, với vị thế gần như độc tôn, việc thiếu vắng sự cạnh tranh trong các gói thầu mà Toàn Á tham gia đã khiến cho mục tiêu tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Khi "một mình một chợ", nhà thầu có thể dễ dàng áp đặt mức giá của mình, và phần thiệt thòi cuối cùng thuộc về ngân sách nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin ở kỳ tiếp theo:

[Kỳ 3:] Gói thầu tiền tỷ của Toàn Á: Vì sao vắng bóng đối thủ cạnh tranh?

#Hệ sinh thái Toàn Á #Tỷ lệ trúng thầu cao #Tiết kiệm ngân sách nhà nước #Cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp #Tham gia gói thầu 2025 #Giá trị gói thầu Toàn Á

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Toàn Á: "Bá chủ" thị trường thiết bị giáo dục nghề nghiệp và những gói thầu "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH Toàn Á đã dễ dàng trúng gói thầu mua sắm thiết bị y tế trị giá gần 7 tỷ đồng tại Gia Lai.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/09/2025, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2025" (Mã TBMT: IB2500358338). Đơn vị trúng thầu không ai khác ngoài một cái tên đã quá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp - Công ty TNHH Toàn Á.

Điều đáng nói, đây là một gói thầu có giá trị không hề nhỏ, lên tới 6.726.459.000 đồng, nhưng lại chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toàn Á tham gia và trúng thầu với giá 6.626.668.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,48%. "Kịch bản" một nhà thầu tham gia rồi trúng thầu này không phải là chuyện hiếm gặp đối với Công ty TNHH Toàn Á.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Điện nước Thanh Bình tại An Giang: Tỷ lệ trúng thầu gần 85% [Kỳ 1]

Công ty TNHH Xây lắp Điện nước Thanh Bình ghi nhận tỷ lệ trúng thầu ấn tượng khi thắng 96/116 gói đã tham gia, với tổng giá trị hơn 122 tỷ đồng. Dữ liệu hoạt động của nhà thầu này hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về thị trường đấu thầu tại An Giang.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng điện, nước tại tỉnh An Giang thời gian qua ghi nhận sự nổi lên của một nhà thầu có tần suất tham gia và tỷ lệ thành công đặc biệt cao. Công ty TNHH Xây lắp Điện nước Thanh Bình, một doanh nghiệp địa phương, đang cho thấy hiệu suất ấn tượng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, qua đó đặt ra những câu hỏi quan trọng về năng lực cạnh tranh thực sự và các yếu tố cấu thành nên chuỗi thành công liên tiếp này.

Gói thầu hơn 2 tỷ và chiến thắng quen thuộc

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Phúc Khang trúng gói thầu tại Thủy điện Thác Mơ: Năng lực thực sự?

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với tỷ lệ tiết kiệm khá thấp. Doanh nghiệp này có lịch sử trúng hàng trăm gói thầu, đặc biệt tại các chủ đầu tư ngành điện.

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang (gọi tắt là Công ty Phúc Khang) đã được công bố trúng Gói thầu 2025-TMP-TB-09.21 Mua sắm thiết bị cơ khí năm 2025 do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ làm chủ đầu tư, với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách khá khiêm tốn. Việc trúng thầu này tiếp tục làm dày thêm "bộ sưu tập" hàng trăm gói thầu mà doanh nghiệp này đã thắng, đặc biệt là tại các đơn vị thuộc ngành điện lực, làm dấy lên những câu hỏi về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Gói thầu hơn 1,3 tỷ và cuộc đua "song mã"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chân dung Công ty Phúc Huy: Tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025 [Kỳ 1]

Chân dung Công ty Phúc Huy: Tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025 [Kỳ 1]

Năm 2025, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (Công ty Phúc Huy) đạt tỷ lệ trúng thầu 100% tại các gói thầu đã tham gia. Đáng chú ý, tại nhiều dự án sửa chữa trường học ở Quận 5, doanh nghiệp này thường là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật để "một mình một ngựa" về đích.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Chân dung Công ty Phúc Huy: Tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025 [Kỳ 1]

Chân dung Công ty Phúc Huy: Tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025 [Kỳ 1]

Năm 2025, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (Công ty Phúc Huy) đạt tỷ lệ trúng thầu 100% tại các gói thầu đã tham gia. Đáng chú ý, tại nhiều dự án sửa chữa trường học ở Quận 5, doanh nghiệp này thường là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật để "một mình một ngựa" về đích.

"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]

"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Tú Tài đã tham gia 45 gói thầu và được công bố trúng tới 35 gói, đạt tỷ lệ gần 78%. Tần suất trúng thầu dày đặc với tổng giá trị hơn 205 tỷ đồng đặt ra câu hỏi về năng lực triển khai đồng loạt các dự án và sự lặp lại của các bên mời thầu quen thuộc.

Đấu thầu hiệu quả: Chuyên gia chỉ ra "lỗ hổng" cần khắc phục

Tiết kiệm ngân sách 0.96%: Góc nhìn từ chuyên gia đấu thầu [Kỳ 3]

Dưới góc độ pháp lý, việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, thể hiện qua con số trung bình giá trúng thầu bằng 99.04% giá dự toán, cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả của vốn đầu tư công, theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.