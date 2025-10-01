"Hệ sinh thái" Toàn Á: Tỷ lệ trúng thầu "khủng", tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới gần 90% trong năm 2025, Công ty TNHH Toàn Á đang cho thấy sự thống trị của mình, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách lại vô cùng khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong năm 2025 (đến ngày 17/09), Công ty TNHH Toàn Á đã tham gia 15 gói thầu và trúng tới 13 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 86,7%. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã "bỏ túi" trong năm nay đã là 42.112.579.000 đồng.

Những con số "biết nói" này cho thấy một "hệ sinh thái" mà Toàn Á đã xây dựng được trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp. Dường như, ở bất cứ nơi đâu có gói thầu cung cấp thiết bị cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề, ở đó có sự hiện diện và gần như chắc chắn chiến thắng của Toàn Á.

Tuy nhiên, đi kèm với tỷ lệ trúng thầu "khủng" là một tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại vô cùng "nhỏ giọt". Cụ thể, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu mà Toàn Á trúng trong năm 2025 chỉ là khoảng 3,2%. Thậm chí, có những gói thầu, tỷ lệ này còn dưới 1%.

Điển hình là gói thầu "Mua sắm cung cấp lắp đặt thiết bị" của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An, với giá gói thầu là 7.445.640.000 đồng, Toàn Á trúng thầu với giá 7.417.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,38%. Hay gói thầu tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai được đề cập ở kỳ trước, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ là 1,48%.

So sánh với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng trên cả nước (thường ở mức 7-9%), con số mà Toàn Á "đem lại" cho ngân sách quả thực đáng suy ngẫm. Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi về việc xác định giá gói thầu của các chủ đầu tư. Liệu giá gói thầu có đang được xây dựng quá sát với giá của nhà thầu, hay có những yếu tố nào khác có thể chi phối kết quả này?

Rõ ràng, với vị thế gần như độc tôn, việc thiếu vắng sự cạnh tranh trong các gói thầu mà Toàn Á tham gia đã khiến cho mục tiêu tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Khi "một mình một chợ", nhà thầu có thể dễ dàng áp đặt mức giá của mình, và phần thiệt thòi cuối cùng thuộc về ngân sách nhà nước.

