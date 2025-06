Đồng Nai: Liên danh Hòa Bình – Âu Lạc trúng gói 12 tỷ tại xã Thanh Sơn

Loại 2 nhà thầu không đáp ứng kỹ thuật, liên danh 2 thành viên trúng thầu

Cụ thể, ngày 21/6, bà Trần Thị Mỹ Phúc - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ký Quyết định số KQ2500224319_2506211049, phê duyệt cho Liên danh Công ty TNHH MTV Thiết Kế Xây Dựng Hòa Bình (Công ty Xây dựng Hòa Bình) và Công ty TNHH MTV Âu Lạc (Công ty Âu Lạc) trúng gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Nâng cấp đường tổ 7 - tổ 15 ấp 7, xã Thanh Sơn, với giá trúng thầu hơn 11,998 tỷ đồng (giá gói thầu 13,879 tỷ đồng). Thời gian thực hiện gói thầu là 360 ngày.

Một phần Quyết định số KQ2500224319_2506211049. Nguồn MSC.

Gói thầu có sự tham gia của 3 nhà thầu, ngoài liên danh trúng thầu nêu trên, còn có 2 nhà thầu bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu E-HSDT, gồm:

Liên danh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Bình-Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Vương, bị loại do không đáp ứng E-HSDT về năng lực và kinh nghiệm; liên danh 3 thành viên (gồm: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng-Công ty TNHH Xây lắp Cường Thanh-Công ty TNHH 21.9) bị loại do không đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu E-HSDT.

Trước đó, Công trình nâng cấp đường tổ 7 - tổ 15, ấp 7, xã Thanh Sơn đã trải qua các bước phê duyệt theo quy định hiện hành. Cụ thể:

Ngày 08/8/2022, UBND huyện Định Quán ban hành Quyết định số 2881/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho công trình.

Tới ngày 15/5/2025, UBND huyện Định Quán có Quyết định số 1206/QĐ-UBND, chính thức phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình nâng cấp tuyến đường trên.

xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai). Ảnh: I.T.

Cùng ngày, UBND xã Thanh Sơn ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND, phê duyệt Dự toán gói thầu số 03 (xây lắp) – gói thầu thi công xây dựng chính của công trình.

Đến ngày 27/5/2025, UBND xã Thanh Sơn tiếp tục ban hành Quyết định số E2500224319_2505271647, phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đối với gói thầu nói trên.

Năng lực nhà thầu

Công ty Xây dựng Hòa Bình được thành lập vào tháng 12/2012, có trụ sở tại ấp 2, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Tuấn.

Công ty bắt đầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 11/2018. Tính đến nay, Công ty Xây dựng Hòa Bình đã tham gia 49 gói thầu, trong đó trúng 40 gói, trượt 7 gói, và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 77,247 tỷ đồng (bao gồm cả liên danh), trong đó trúng với vai trò độc lập hơn 39,571 tỷ đồng, trúng với vai trò liên danh hơn 37,676 tỷ đồng (bao gồm giá trị của các thành viên liên danh).

Một phần Quyết định số KQ2500204734_2506021620. Nguồn MSC.

Gần đây, vào ngày 2/6/2025, với vai trò nhà thầu độc lập, công ty đã được UBND xã La Ngà phê duyệt trúng Gói thầu số 4 (xây lắp) thuộc dự án nâng cấp đường tổ 1, 3, 10, 2-14, ấp 4, xã La Ngà, với giá trị 1,999 tỷ đồng, theo Quyết định số KQ2500204734_2506021620.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Âu Lạc được thành lập vào tháng 2/2008, có trụ sở tại phố 2, ấp 3, Quốc lộ 20, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Quế.

Công ty bắt đầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 5/2020 và đã tham gia 24 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 4 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 71,088 tỷ đồng (bao gồm liên danh), trong đó với vai trò độc lập giá trị trúng hơn 30,346 tỷ đồng, trúng với vai trò liên danh hơn 40,742 tỷ đồng (bao gồm giá trị của các thành viên liên danh).

Một phần Quyết định số KQ2500137864_2505091642. Nguồn MSC.

Mới đây, vào ngày 9/5/2025, công ty này tiếp tục được UBND xã Phú Lợi phê duyệt trúng gói thầu nâng cấp đường nội đồng Be 118, theo Quyết định số KQ2500137864_2505091642, với giá trúng thầu hơn 7,173 tỷ đồng.