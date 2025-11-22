Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn động trời từ tàn tích tòa nhà 5.000 năm tuổi

Kho tri thức

Bí ẩn động trời từ tàn tích tòa nhà 5.000 năm tuổi

Tòa nhà 5.000 năm tuổi và các hiện vật cổ đại ở Lưỡng Hà làm sáng tỏ nguồn gốc của nền văn minh và đô thị Uruk cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại khu di chỉ khảo cổ Kani Shaie thuộc khu vực Kurdistan, Iraq, các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Nghệ thuật và Khoa học Di sản (CEAACP) thuộc Đại học Coimbra bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Khi tiến hành khai quật tại khu di chỉ khảo cổ Kani Shaie thuộc khu vực Kurdistan, Iraq, các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học, Nghệ thuật và Khoa học Di sản (CEAACP) thuộc Đại học Coimbra bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Đó là tàn tích của một tòa nhà cổ ước tính có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Đó là tàn tích của một tòa nhà cổ ước tính có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Tòa nhà này hoàn toàn được xây dựng trên ngọn đồi nhân tạo cổ. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Tòa nhà này hoàn toàn được xây dựng trên ngọn đồi nhân tạo cổ. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Khả năng cao tòa nhà này có thể từng là một không gian thờ cúng, có từ thời kỳ được gọi là Uruk. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Khả năng cao tòa nhà này có thể từng là một không gian thờ cúng, có từ thời kỳ được gọi là Uruk. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Ngoài ra, tại nơi này, nhóm khảo cổ học còn tìm thấy hai hiện vật cổ vô cùng quan trọng. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Ngoài ra, tại nơi này, nhóm khảo cổ học còn tìm thấy hai hiện vật cổ vô cùng quan trọng. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Đó là một mảnh mặt dây chuyền vàng. Đồng thời, một con dấu hình trụ từ thời kỳ Uruk, một hiện vật liên quan đến các hoạt động hành chính, kiểm soát và hợp pháp hóa quyền lực, các nhà nghiên cứu tiết lộ. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Đó là một mảnh mặt dây chuyền vàng. Đồng thời, một con dấu hình trụ từ thời kỳ Uruk, một hiện vật liên quan đến các hoạt động hành chính, kiểm soát và hợp pháp hóa quyền lực, các nhà nghiên cứu tiết lộ. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Dự án khảo cổ này đã mang lại những hiểu biết có giá trị về lịch sử ban đầu của Lưỡng Hà và dãy núi Zagros, làm sáng tỏ các mô hình cư trú của con người thuộc nền văn minh Uruk cổ kéo dài hàng nghìn năm. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Dự án khảo cổ này đã mang lại những hiểu biết có giá trị về lịch sử ban đầu của Lưỡng Hà và dãy núi Zagros, làm sáng tỏ các mô hình cư trú của con người thuộc nền văn minh Uruk cổ kéo dài hàng nghìn năm. Ảnh: @Đại học Coimbra.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#tàn tích #tòa nhà #hiện vật #khu định cư #con người #cổ vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT