Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hất xăng đốt anh họ, người đàn ông nhận kết đắng

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa đưa ra mở phiên xét xử đối với bị cáo Nghiêm Văn Hòa (sinh năm 1964, trú tại thôn Khoát, xã Hiệp Hòa) về tội giết người.

Khánh Hoài

Theo cáo trạng, trưa 17/11/2024, đi ăn cỗ về nhà trong tình trạng đã uống rượu, bị cáo Hòa chửi bới, ném quần áo vợ là bà Nguyễn Thị Ph. ra sân dọa đốt vì ghen tuông vô cớ.

Nghe thấy ồn ào, anh họ của bị cáo là ông Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1976, trú cùng thôn) sang can ngăn và hai bên xảy ra cãi vã. Bị cáo Hòa sau đó dọa đốt nhà, ông Hùng thách thức rồi bỏ về. Thấy vậy, Hòa lấy một chai nhựa chứa khoảng 1 lít xăng và bật lửa đuổi theo. Đến sân nhà ông Hùng, Hòa đổ xăng xuống nền xưởng gỗ và châm lửa khiến nhiều đồ đạc bị cháy. Chưa dừng lại, Hòa tiếp tục hất số xăng còn lại vào người ông Hùng rồi châm lửa.

1.jpg
Bị cáo Nghiêm Văn Hòa.

Dù ông Hùng vùng chạy, nhưng đã bị Hòa ôm giằng co khiến cả hai cùng bị bén lửa. Hậu quả, ông Hùng bị bỏng 51%, không nguy hiểm đến tính mạng do được cứu chữa kịp thời.

Sau vụ việc, gia đình bị cáo Hòa bồi thường cho ông Hùng 113 triệu đồng. Xét thấy hành vi phạm tội có tính chất côn đồ nhưng bị cáo thành khẩn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm Văn Hòa 9 năm tù.

>>> Mời độc giả xem video: Người bán trà đá vô cớ đuổi cô gái chờ xe trên vỉa hè.

#Hất xăng đốt anh họ #ghen mù quáng #giết người

Bài liên quan

Xã hội

Sắp xử phúc thẩm vụ Thái Khắc Thành nuôi gà lôi trắng lãnh 6 năm tù

Bị cáo Thái Khắc Thành có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án gà lôi trắng.

Dự kiến ngày 19/9 tới đây, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

9f99cf9a947b1f25466a.jpg
Bị cáo Thái Khắc Thành.
Xem chi tiết

Xã hội

'Cõng' 2 tiền án vẫn tiếp tục đi mua ma tuý về sử dụng

Trong quá trình đi mua ma tuý về sử dụng, Lê Anh Ngọc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội tuần tra kiểm soát Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 07/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Tiên Điền phối hợp Đội tuần tra kiểm soát Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Lê Anh Ngọc (SN 1985, trú thôn Xuân Áng, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS 38D1-209.59 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Cấp bách thực hiện giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chỉ số về chất lượng không khí đang ở mức báo động khiến thành phố phải cấp bách triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.