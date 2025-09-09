Hất xăng đốt anh họ, người đàn ông nhận kết đắng

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa đưa ra mở phiên xét xử đối với bị cáo Nghiêm Văn Hòa (sinh năm 1964, trú tại thôn Khoát, xã Hiệp Hòa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 17/11/2024, đi ăn cỗ về nhà trong tình trạng đã uống rượu, bị cáo Hòa chửi bới, ném quần áo vợ là bà Nguyễn Thị Ph. ra sân dọa đốt vì ghen tuông vô cớ.

Nghe thấy ồn ào, anh họ của bị cáo là ông Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1976, trú cùng thôn) sang can ngăn và hai bên xảy ra cãi vã. Bị cáo Hòa sau đó dọa đốt nhà, ông Hùng thách thức rồi bỏ về. Thấy vậy, Hòa lấy một chai nhựa chứa khoảng 1 lít xăng và bật lửa đuổi theo. Đến sân nhà ông Hùng, Hòa đổ xăng xuống nền xưởng gỗ và châm lửa khiến nhiều đồ đạc bị cháy. Chưa dừng lại, Hòa tiếp tục hất số xăng còn lại vào người ông Hùng rồi châm lửa.

Bị cáo Nghiêm Văn Hòa.

Dù ông Hùng vùng chạy, nhưng đã bị Hòa ôm giằng co khiến cả hai cùng bị bén lửa. Hậu quả, ông Hùng bị bỏng 51%, không nguy hiểm đến tính mạng do được cứu chữa kịp thời.

Sau vụ việc, gia đình bị cáo Hòa bồi thường cho ông Hùng 113 triệu đồng. Xét thấy hành vi phạm tội có tính chất côn đồ nhưng bị cáo thành khẩn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm Văn Hòa 9 năm tù.

