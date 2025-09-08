Sắp xử phúc thẩm vụ Thái Khắc Thành nuôi gà lôi trắng lãnh 6 năm tù

Dự kiến ngày 19/9 tới đây, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Bị cáo Thái Khắc Thành.

Bị cáo Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) hiện đang được tại ngoại.

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 35 ngày 8/8 của TAND khu vực 5 - Hưng Yên, theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Bị cáo Thành cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trước đó, chiều 8/8, TAND khu vực 5- Hưng Yên đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Thành cho rằng kết luận của bản án sơ thẩm không phù hợp với tình tiết khách quan và có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong vụ án "Anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù" , cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định 13 cá thể gà lôi trắng mà bị cáo Thái Khắc Thành đã nuôi và bán thuộc phụ lục 1 - nhóm IB, Nghị định số 84/2021. Từ đó truy tố và xét xử Thành theo Điều 244 BLHS.

Tuy nhiên, sau ngày 1/7 thì việc xác định loài nguy cấp, quý hiếm được thực hiện theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Gà lôi trắng theo Thông tư 27 lại được xác định thuộc nhóm IIB.