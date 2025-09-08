Hà Nội

Xã hội

Sắp xử phúc thẩm vụ Thái Khắc Thành nuôi gà lôi trắng lãnh 6 năm tù

Bị cáo Thái Khắc Thành có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án gà lôi trắng.

Theo Đắc Lam/ Báo Pháp Luật TP HCM

Dự kiến ngày 19/9 tới đây, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

9f99cf9a947b1f25466a.jpg
Bị cáo Thái Khắc Thành.

Bị cáo Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) hiện đang được tại ngoại.

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 35 ngày 8/8 của TAND khu vực 5 - Hưng Yên, theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Bị cáo Thành cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trước đó, chiều 8/8, TAND khu vực 5- Hưng Yên đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Thành cho rằng kết luận của bản án sơ thẩm không phù hợp với tình tiết khách quan và có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong vụ án "Anh nông dân nuôi gà lôi trắng và bản án 6 năm tù" , cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định 13 cá thể gà lôi trắng mà bị cáo Thái Khắc Thành đã nuôi và bán thuộc phụ lục 1 - nhóm IB, Nghị định số 84/2021. Từ đó truy tố và xét xử Thành theo Điều 244 BLHS.

Tuy nhiên, sau ngày 1/7 thì việc xác định loài nguy cấp, quý hiếm được thực hiện theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Gà lôi trắng theo Thông tư 27 lại được xác định thuộc nhóm IIB.

#gà lôi trắng #vụ án phúc thẩm #bảo vệ động vật quý hiếm #bản án sơ thẩm #kháng cáo vụ án #tòa án Hưng Yên

Nhà Khoa học

Vụ nuôi gà lôi trắng không biết là vi phạm, chuyên gia nói gì?

Từ đam mê thành vòng lao lý, câu chuyện của anh Thành là lời cảnh tỉnh sâu sắc về ranh giới giữa sở thích và vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước câu chuyện của anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), người nông dân đam mê chim cảnh bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

ga-loi-trang-1-1335.jpg
Gà lôi trắng. Ảnh: VGR.
Giải mã

Quy định nuôi gà lôi trắng quý hiếm khiến nhiều người bất ngờ

Vụ án 6 năm tù vì nuôi gà lôi trắng gây xôn xao dư luận, đặt ra câu hỏi về mức độ quý hiếm và quy định pháp luật với loài chim này.

Gà lôi trắng gồm 15 phân loài

Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) là một loài thuộc họ trĩ sinh sống trong các khu rừng, chủ yếu ở vùng núi của Đông Nam Á lục địa cùng miền đông và nam Trung Quốc. Loài này đã được du nhập tới đảo Victoria trên hồ Nahuel Huapi, tỉnh Neuquén, Argentina, và đảo Vancouver, Canada.

Xã hội

Vụ 6 năm tù vì nuôi gà lôi trắng: Xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản kiến nghị viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ra kháng nghị bản án 6 năm tù đối với người nuôi gà lôi.

Liên quan đến vụ án nuôi, bán gà lôi bị tuyên án tù 6 năm gây nhiều ý kiến trái chiều những ngày qua, ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết đã có kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện kiểm sát kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên ngày 8/8 theo quy định của pháp luật, để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

