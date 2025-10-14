Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu Xây dựng tại phường Đông Hòa: Một liên danh dự thầu với giá sát nút

Chỉ có một liên danh tham dự và chào giá sát nút tại gói thầu xây dựng hơn 2,5 tỷ đồng do UBND phường Đông Hòa (TP HCM) mời thầu. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,39% đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Hải Đăng

Ngày 06/10/2025, UBND phường Đông Hòa (TP HCM) đã tiến hành mở thầu gói thầu "Xây dựng" (Mã TBMT IB2500415017) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Trần Đại Nghĩa, hẻm 03 và 77 Trần Đại Nghĩa. Theo biên bản mở thầu, chỉ có một nhà thầu duy nhất tham dự là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista – Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú, với giá dự thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 10 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm "rất mỏng" chỉ 0,39%.

Tỷ lệ tiết kiệm 'rất mỏng' tại gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng

Gói thầu "Xây dựng" được mời thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu là 2.549.024.457 đồng, do UBND phường Đông Hòa (TP HCM) làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố Dĩ An cũ. Thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 06/10/2025, biên bản ghi nhận chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista – Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (Liên danh Vista - Khang Phú).

Giá dự thầu mà liên danh này đưa ra là 2.539.000.000 đồng, không có thư giảm giá. So với giá gói thầu, giá dự thầu của liên danh chỉ thấp hơn 10.024.457 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, chỉ khoảng 0,39%.

3-2213.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia và có tỷ lệ tiết kiệm thấp có thể đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu. Mặc dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu do chủ đầu tư thực hiện.

Năng lực của thành viên đứng đầu liên danh

Thành viên đứng đầu trong liên danh tham gia gói thầu này là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista (Mã số thuế: 3702433190), do ông Lê Xuân Long làm Giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Số 188A, Đường ĐX071, Khu Phố 5, Phường Chánh Hiệp, TP HCM.

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista có lịch sử tham gia đấu thầu khá dày dặn. Tính đến ngày 13/10/2025, công ty này đã tham gia 165 gói thầu, trong đó trúng 88 gói, trượt 50 gói, 4 gói chưa có kết quả và 23 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trên tổng số gói đã có kết quả (trúng hoặc trượt) là khoảng 63,7%.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là một con số ấn tượng: 1.467.276.916.754 đồng. Đáng chú ý, phần lớn giá trị trúng thầu đến từ vai trò liên danh, với tổng giá trị là 1.380.276.765.170 đồng. Điều này cho thấy chiến lược hợp tác, liên danh là một thế mạnh của Công ty Vista. Một chi tiết đáng lưu ý khác là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty này là 98,68%, một con số khá cao và tương đồng với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại gói thầu đang xét.

Riêng trong năm 2025, Công ty Vista đã tham gia 41 gói thầu. Trong số các gói đã có kết quả, công ty này trúng 26 gói và trượt 11 gói, cho thấy một tỷ lệ thắng thầu đáng kể trong thời gian gần đây.

Mối quan hệ với các bên mời thầu

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista có quan hệ với 34 bên mời thầu. Đối với chủ đầu tư của gói thầu này là UBND phường Đông Hòa, Công ty Vista đã tham gia 2 gói thầu, cả hai đều đang trong trạng thái "Chưa có kết quả". Điều này cho thấy dù chưa có lịch sử trúng thầu với bên mời thầu này, nhưng nhà thầu đã có sự quan tâm và tham gia các gói thầu tại đây.

Đáng chú ý là mối quan hệ của Vista với các đơn vị tư vấn và các chủ đầu tư khác. Ví dụ, công ty này đã trúng thầu 26/26 gói đã tham gia do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC mời thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh, minh bạch là cốt lõi

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia về đấu thầu Đào Giang cho biết: "Việc gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia không phải là hiếm gặp. Theo quy định của pháp luật, nếu quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ đầy đủ các bước như đăng tải thông báo mời thầu công khai, hồ sơ mời thầu không đưa ra các điều kiện hạn chế cạnh tranh, thì việc lựa chọn nhà thầu vẫn có thể được tiến hành. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi chỉ có một nhà thầu, yếu tố cạnh tranh về giá gần như không có, và hiệu quả kinh tế (thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm) thường không cao. Điều này đặt ra yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật một cách cẩn trọng để đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực thực hiện gói thầu với chất lượng tốt nhất."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP HCM, phân tích:

"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện. Khoản 8 Điều 4 của Luật Đấu thầu đã định nghĩa rất rõ: 'Đấu thầu là quá trình... trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình'. Chủ đầu tư, với vai trò là người chịu trách nhiệm chính, phải đảm bảo tất cả các khâu của quá trình lựa chọn nhà thầu đều tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc này, từ việc lập hồ sơ mời thầu cho đến đánh giá và phê duyệt kết quả. Dư luận có quyền giám sát và đặt câu hỏi về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong mỗi gói thầu."

Kết quả cuối cùng của gói thầu "Xây dựng" tại phường Đông Hòa (TP HCM) vẫn đang chờ quyết định phê duyệt từ phía chủ đầu tư. Dư luận và các nhà thầu khác sẽ tiếp tục theo dõi để xem liệu việc lựa chọn nhà thầu có đảm bảo được các mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu hay không.

