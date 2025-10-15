Gói thầu cây xanh 5,4 tỷ tại ĐT830C: Ba nhà thầu quyết liệt cạnh tranh về giá

Gói thầu thi công cây xanh thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C vừa mở thầu, hé lộ cuộc cạnh tranh gay gắt của ba nhà thầu với mức giảm giá sâu.

Ngày 10/10/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (Chủ đầu tư) đã tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu "Thi công cây xanh" thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C. Gói thầu có giá trị 5.479.734.000 đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu, chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng.

Minh bạch hóa hồ sơ qua nhiều lần làm rõ

Trước khi mở thầu, quá trình phát hành E-HSMT (Hồ sơ mời thầu điện tử) đã ghi nhận sự quan tâm và các yêu cầu làm rõ tích cực từ phía nhà thầu, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ. Cụ thể:

Ban hành và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT): Ban đầu, KHLCNT được bổ sung, điều chỉnh theo Quyết định số 275/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 do Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương ký, trong đó xác định gói thầu thi công cây xanh có giá 5.479.734.000 đồng.

Phê duyệt và phát hành E-HSMT: E-HSMT của gói thầu được phê duyệt lần đầu theo Quyết định số 406/QĐ-BQLDA ngày 30/9/2025 và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cùng ngày.

Quá trình làm rõ E-HSMT: Từ ngày 02/10 đến 05/10/2025, Chủ đầu tư đã nhận được ba văn bản yêu cầu làm rõ từ các nhà thầu, tập trung vào các vấn đề:

Mật độ cây trồng: Có sự không đồng nhất giữa bản vẽ thiết kế và thuyết minh về mật độ cây Ắc ó và cây Bông giấy. Chủ đầu tư đã xác nhận mật độ chính xác theo bản vẽ là 64 cây/m² cho cây Ắc ó và 80 cây/m² cho cây Bông giấy.

Khối lượng đất trồng cây: Nhà thầu đề nghị làm rõ khối lượng đất hữu cơ đã được tích hợp trong đơn giá hay chưa và yêu cầu bổ sung hạng mục cung cấp đất hữu cơ vào bảng khối lượng mời thầu để đảm bảo tính thống nhất.

o Thời gian bảo dưỡng: HSMT ban đầu quy định thời gian bảo dưỡng 3 tháng "kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng", gây khó khăn cho công tác thanh quyết toán.

Trên cơ sở các yêu cầu hợp lý, ngày 06/10/2025, Ban QLDA ĐTXD Long An đã ban hành văn bản số 56/BQLDA-KHTĐ do Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương ký để trả lời, làm rõ các nội dung trên. Đồng thời, Chủ đầu tư đã phê duyệt sửa đổi E-HSMT theo Quyết định số 453/QĐ-BQLDA, trong đó điều chỉnh lại mô tả công việc, tích hợp chi phí "cung cấp đất hữu cơ và phân hữu cơ" vào các hạng mục trồng cây và sửa đổi thời gian bảo dưỡng thành "03 tháng sau khi trồng".

Tiếp đó, ngày 09/10/2025, Chủ đầu tư tiếp tục có văn bản trả lời kiến nghị của nhà thầu (mã RP2500011516) về việc làm rõ đơn vị thực hiện phần đắp thêm đất hữu cơ tại các vị trí trồng cây, và khẳng định phần việc này thuộc các gói thầu xây lắp phần đường.

Lộ diện 3 nhà thầu và cuộc đua về giá

Biên bản mở thầu ngày 10/10/2025 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu với các mức giá dự thầu có sự chênh lệch đáng kể, cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu:

Liên danh cây xanh ĐT.830C do Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát làm đại diện: Nộp giá dự thầu 5.479.470.224,94 đồng, đề xuất giảm giá 1.242.743.424,07 đồng (tương đương 22,68%). Giá dự thầu sau giảm giá là 4.236.726.800,87 đồng.

Liên danh Gói thầu: Thi công cây xanh thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C. do Công ty TNHH môi trường đô thị Gia Lai làm đại diện: Nộp giá dự thầu 4.754.629.891,23 đồng và không đề xuất giảm giá.

Công ty CP công trình đô thị Tân Thạnh: Nộp giá dự thầu 5.167.797.858,05 đồng và không đề xuất giảm giá.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Hiện tại, Chủ đầu tư đang trong quá trình đánh giá các hồ sơ dự thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được công bố trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Năng lực nhà thầu

Liên danh Gói thầu: Thi công cây xanh thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C. do Công ty TNHH môi trường đô thị Gia Lai làm đại diện

Công ty TNHH môi trường đô thị Gia Lai có địa chỉ tại Phường Hội Phú, Gia Lai; thành lập năm 2019 do ông Nguyễn Liêm làm đại diện pháp luật. Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2020 đến nay đã tham gia và trúng 37/109 gói thầu, trượt 65 gói, 3 gói chưa có kết quả, 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 75.775.876.185 đồng (có 6.531.658.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập 31.111.513.194 đồng, với vai trò liên danh 44.664.362.991 đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ngoài gói thầu đang đợi kết quả nêu trên, nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 04: Trồng, chăm sóc và duy trì cây xanh bóng mát trên địa bàn KKT Dung Quất năm 2025 thuộc dự án Trồng cây xanh trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2025 do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 4.138.343.000 đồng với 4 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó Liên danh Dự án: Trồng cây xanh trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2025 (Công ty TNHH Môi trường đô thị Gia Lai làm đại diện) dự thầu với giá 2.779.783.886 đồng.

Công ty CP công trình đô thị Tân Thạnh có địa chỉ tại Tân Thạnh, Long An (nay là Tây Ninh); người đại diện pháp luật ông Trần Văn Ngọc. Nhà thầu được thành lập tháng 10/2009, tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 12/2019 đến nay đã tham gia và trúng 4/8 gói thầu, trượt 3 gói, 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh khoảng 18.027.606.480 đồng

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát có địa chỉ tại Cần Thơ; thành lập năm 2014 do Lê Hoàng Phương Duy là người đại diện pháp luật; tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 11/2020. Đến nay đã tham gia và trúng khoảng 54/121 gói thầu, trượt 57 gói, 7 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh khoảng 156.152.228.402 đồng (có 1.781.034.900 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập 82.129.200.814 đồng, còn lại là liên danh.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, hiện nhà thầu cũng đang đợi kết quả:

Gói thầu số 7: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư;

Gói thầu Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng QL.57B (đoạn từ vòng xoay Bến Đình đến đường Bùi Sĩ Hùng) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại làm chủ đầu tư.