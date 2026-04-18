Hàng trăm người đội mưa xem khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2026

Đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2026 có mưa nặng hạt nhưng hàng trăm người dân và du khách vẫn đứng kín Quảng trường Hùng Vương để theo dõi chương trình.

Tối 17/4 (mùng 1/3 Âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết có mưa nặng hạt.

Lúc 20h, chương trình khai mạc chính thức bắt đầu, những hạt mưa sau đó bắt đầu trút xuống khu vực quảng trường. Nhiều người mặc áo mưa, che ô đứng kín khu vực sân khấu; không ít khán giả chấp nhận ướt để giữ vị trí, dõi theo chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc phát biểu khai mạc chương trình.

Hình ảnh biển người đội mưa tạo nên khung cảnh đặc biệt trong đêm khai hội. Theo ghi nhận, dù thời tiết bất lợi, không khí tại quảng trường vẫn sôi động, trật tự được đảm bảo. Nhiều người dân cho biết việc đội mưa xem khai mạc là trải nghiệm đáng nhớ, thể hiện sự thành kính hướng về cội nguồn trong dịp Giỗ Tổ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 diễn ra với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” được dàn dựng quy mô, chia thành ba chương: “Linh thiêng nguồn cội”, “Về miền di sản” và “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước”.

Nội dung tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước, kết nối quá khứ với hiện tại, đồng thời khắc họa tiềm năng, khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, có chiều sâu khai mạc Lễ khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sĩ như NSND Trọng Bình, NSND Thúy Ngần, NSƯT Thi Nhung cùng các nghệ nhân, diễn viên đến từ các phường Xoan gốc, Nhà hát Lạc Hồng, vũ đoàn Hà Nội và học sinh một số trường trên địa bàn.

Các tiết mục kết hợp giữa chất liệu dân gian và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cho biết, Lễ hội Đền Hùng không chỉ là sự kiện văn hóa của địa phương mà còn là ngày hội chung của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức Tổ tiên.

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng, có sự tham gia của 148 xã, phường, góp phần lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại. Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh, sau hợp nhất, Phú Thọ có quy mô và tiềm năng phát triển lớn hơn, với nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội. Thông qua chuỗi hoạt động lễ hội, địa phương kỳ vọng quảng bá hình ảnh Đất Tổ, thúc đẩy du lịch và dịch vụ.

Cũng trong ngày hôm nay, 17/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và một số địa điểm tại Phú Thọ đã diễn ra các hoạt động văn hóa cộng đồng như hội trại, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 kéo dài trong nhiều ngày, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Hình ảnh hàng nghìn người đội mưa dự khai mạc cho thấy sức hút của sự kiện và tình cảm của người dân đối với vùng đất cội nguồn.

Một số hình ảnh đặc sắc tại đêm khai mạc Lễ hội Đền hùng 2026: