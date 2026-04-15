Hà Nội triển khai phân luồng giao thông dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

Hà Nội điều chỉnh luồng giao thông để giảm ùn tắc trong kỳ nghỉ lễ, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân đi lại dịp lễ dài ngày.

Bình Nguyên

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4) và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 (30/4 - 3/5/2026).

Theo đó, thành phố triển khai nhiều phương án phân luồng từ xa để giảm ùn tắc tại các cửa ngõ, đặc biệt trên các tuyến trọng điểm như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 1, 5, 6, 32 và các trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng phương tiện lưu thông nhiều hướng, giảm tải đáng kể cho cửa ngõ phía Nam Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ảnh: Vietnamnet.

Người dân di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam được khuyến nghị đi theo các hướng như: cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1 cũ hoặc các tuyến kết nối qua Hà Đông, Thường Tín. Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ phía Nam về Hà Nội được hướng dẫn phân luồng qua các nút giao như Liêm Tuyền, Vực Vòng, Vạn Điểm nhằm giảm tải cho nút giao Pháp Vân.

Với các tỉnh phía đông bắc và phía bắc như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, phương tiện được hướng dẫn đi theo các tuyến vành đai 3, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Lào Cai. Các hướng qua quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 32 cũng được khuyến nghị để đa dạng lựa chọn lộ trình.

Đối với các tỉnh phía tây bắc và phía đông như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng…, các tuyến Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 6, quốc lộ 32, cầu Thanh Trì, đường Cổ Linh, quốc lộ 5… sẽ là các trục chính được tổ chức phân luồng hợp lý, tránh dồn ứ cục bộ.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hạ tầng, bổ sung biển báo, tổ chức trực đảm bảo giao thông thông suốt. Công an thành phố và các địa phương được đề nghị phối hợp điều tiết, hướng dẫn phân luồng từ xa.

Việc phân luồng nhằm giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới.

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ phân luồng xe dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Phương án được triển khai nhằm giảm áp lực cho các trục chính, đặc biệt tại khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm tỉnh Phú Thọ.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội cân nhắc cho xe pickup lưu thông như ô tô con

Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội đã thống nhất đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh theo hướng cho phép xe pickup được lưu thông như ô tô con.

Sau gần 3 tháng triển khai quy định hạn chế phương tiện theo khung giờ cao điểm, bức tranh giao thông tại Hà Nội đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, từ thực tiễn vận hành, những bất cập phát sinh, đặc biệt với dòng xe pickup đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn.

"LỆCH PHA" GIỮA QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN

Xem chi tiết

Xã hội

Không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5 theo đúng Bộ luật Lao động

Chiều 10/4, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Ảnh minh họa: Thành Phương/TTXVN

Xem chi tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.