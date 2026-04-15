Hà Nội triển khai phân luồng giao thông dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

Hà Nội điều chỉnh luồng giao thông để giảm ùn tắc trong kỳ nghỉ lễ, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân đi lại dịp lễ dài ngày.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4) và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 (30/4 - 3/5/2026).

Theo đó, thành phố triển khai nhiều phương án phân luồng từ xa để giảm ùn tắc tại các cửa ngõ, đặc biệt trên các tuyến trọng điểm như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 1, 5, 6, 32 và các trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng phương tiện lưu thông nhiều hướng, giảm tải đáng kể cho cửa ngõ phía Nam Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ảnh: Vietnamnet.

Người dân di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam được khuyến nghị đi theo các hướng như: cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1 cũ hoặc các tuyến kết nối qua Hà Đông, Thường Tín. Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ phía Nam về Hà Nội được hướng dẫn phân luồng qua các nút giao như Liêm Tuyền, Vực Vòng, Vạn Điểm nhằm giảm tải cho nút giao Pháp Vân.

Với các tỉnh phía đông bắc và phía bắc như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, phương tiện được hướng dẫn đi theo các tuyến vành đai 3, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Lào Cai. Các hướng qua quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 32 cũng được khuyến nghị để đa dạng lựa chọn lộ trình.

Đối với các tỉnh phía tây bắc và phía đông như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng…, các tuyến Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 6, quốc lộ 32, cầu Thanh Trì, đường Cổ Linh, quốc lộ 5… sẽ là các trục chính được tổ chức phân luồng hợp lý, tránh dồn ứ cục bộ.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hạ tầng, bổ sung biển báo, tổ chức trực đảm bảo giao thông thông suốt. Công an thành phố và các địa phương được đề nghị phối hợp điều tiết, hướng dẫn phân luồng từ xa.

Việc phân luồng nhằm giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới.