Kinh ngạc hài cốt cá heo trong ngôi mộ cổ

Kho tri thức

Việc tìm thấy bộ hài cốt con cá heo trong ngôi mộ cổ đã khiến các nhà khảo cổ học thực sự rất ngạc nhiên.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Chapelle dom Hue trên vách đá La Capelle ngoài khơi bờ biển phía tây Guernsey thuộc eo biển Anh, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Anh bất ngờ tìm thấy di tích chôn cất cổ xưa kỳ dị. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Tưởng chừng đó là bộ hài cốt người trong ngôi mộ cổ nhưng thực tế lại không phải. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là bộ hài cốt một con cá heo. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Nó được chôn cất chỉnh tề chu đáo y như người, trong ngôi mộ cổ có niên đại từ Thời Trung Cổ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Các nhà khảo cổ học cho biết, bộ xương này rất có thể thuộc về một con cá heo, hoặc ít khả năng hơn là một loài bò sát biển nhỏ rất giống với cá heo. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Con vật này từng sống dưới nước xung quanh Guernsey trong Thời Trung Cổ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Đến hiện tại, các nhà khảo cổ học vẫn chưa thể xác định được lý do tại sao một con cá heo lại được chôn cất chỉnh tề, tươm tất trong ngôi mộ cổ như thế này. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
