Cận cảnh đàn cá heo trắng hiếm thấy ở Sầm Sơn

Nhiều người thích thú khi ngắm nhìn đàn cá heo khoảng 15 - 17 con xuất hiện gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này có một con cá heo trắng.

Vào trưa ngày 11/1, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đàn cá heo gồm khoảng 15 - 17 con bơi lội gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem video, nhiều người cảm thấy bất ngờ, thích thú.

Ngư dân địa phương Bùi Đức Kỳ - người quay được video trên - cho biết khoảng 10h20 cùng ngày, đàn cá heo gồm khoảng 15 - 17 con và mỗi con nặng hơn 100 kg. Chúng bơi thành đàn xuất hiện cách bờ biển Sầm Sơn khoảng 100 - 150m. Đặc biệt, trong đàn cá heo có một cá thể cá heo trắng nổi bật.

Ảnh: Tiền phong.

Đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện tại các vùng biển ven bờ miền Trung. Trước đó, vào tháng 5/2025, hàng chục cá heo xuất hiện tại vịnh Nha Trang. Đến tháng 8/2025, đàn cá heo tung tăng bơi lội ở vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đến tháng 10/2025, du khách tại khu vực biển Hòn Cau (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ nhìn thấy đàn cá heo gồm hơn 20 con bơi lội, đùa giỡn gần tàu du lịch cách đảo khoảng 1 km. Ngoài cá heo, vùng biển Hòn Cau cũng từng ghi nhận cá voi bơi quanh đảo.