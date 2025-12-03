Hà Nội

Sống Khỏe

Hãng sữa Prairie Farms thu hồi hàng loạt sản phẩm nghi nhiễm chất tẩy rửa

Hãng sữa Prairie Farms Mỹ phát đi thông báo thu hồi hàng loạt sữa tách béo do nguy cơ nhiễm hóa chất vệ sinh, cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng.

Bình Nguyên

Theo VietQ.vn, Prairie Farms đã phát đi thông cáo thu hồi tự nguyện một sản phẩm sữa thuộc danh mục Gallon Fat Free Milk (sữa tách béo đóng gallon). Thông báo được đăng tải qua Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Sữa không béo Prairie Farms Gallon. Ảnh: FDA/N﻿guồn vietq.vn

Theo đó, sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất tại cơ sở của Prairie Farms ở Dubuque, bang Iowa và phân phối đến hệ thống siêu thị Woodman’s tại hai bang Illinois và Wisconsin. Lô sữa bị thu hồi có hạn sử dụng in mã DEC08, kèm mã nhà máy PLT19-145, sản xuất trong khung giờ từ 17:51 đến 21:23.

Prairie Farms cho biết một số sản phẩm có thể đã lẫn chất tẩy rửa dùng trong vệ sinh thiết bị, dù đây là hóa chất đạt chuẩn thực phẩm nhưng vẫn có thể gây ngộ độc hoặc khó chịu nếu người tiêu dùng uống phải.

Theo vietnewsdaily.com, công ty cho biết hơn 300 gallon sữa bị ảnh hưởng đã được bán ra trước khi vấn đề được phát hiện. Các sản phẩm bị thu hồi được phân phối thông qua các cửa hàng Woodman’s ở Illinois và Wisconsin, có hạn sử dụng là ngày 8/12.

Prairie Farms ban hành lệnh thu hồi sữa không béo do có khả năng bị nhiễm chất tẩy rửa thực phẩm/ Ảnh vietnewsdaily.com

Người tiêu dùng đã mua các sản phẩm bị ảnh hưởng được khuyến cáo nên bỏ sữa hoặc trả lại cửa hàng để được hoàn tiền đầy đủ. Prairie Farms cũng xác nhận rằng tất cả các sản phẩm còn lại liên quan đến đợt thu hồi đã được loại bỏ khỏi kệ hàng.

Sự cố này như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giám sát an toàn thực phẩm nghiêm ngặt để đảm bảo các hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất không tiếp xúc với các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng.

Theo các chuyên gia, việc trẻ uống phải sữa có chứa chất tẩy rửa là một tình huống nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, như: Tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa với cá biểu hiện thường gặp bao gồm đau họng, đau bụng, buồn nôn và nôn mửa.

Nguy cơ suy hô hấp do hít phải hoặc nuốt chất tẩy rửa có thể gây kích ứng đường hô hấp, dẫn đến ho, khó thở và trong một số trường hợp nghiêm trọng, suy hô hấp.

Một số chất tẩy rửa chứa các thành phần có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của trẻ...

