Công ty Black Sheep Egg Company bị thu hồi hơn 6 triệu quả trứng

Theo Vietq, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa thông báo thu hồi hơn 522.000 tá trứng (tương đương hơn 6,27 triệu quả) do Công ty Black Sheep Egg Company, LLC sản xuất, sau khi phát hiện nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Cuộc thanh tra do FDA tiến hành vào tháng 9/2025 tại cơ sở chế biến của Black Sheep Egg Company đã phát hiện 40 mẫu dương tính với 7 chủng Salmonella khác nhau. Sau kết quả này, cơ quan chức năng Mỹ đã ra lệnh thu hồi khẩn cấp sáu dòng sản phẩm của công ty, đồng thời xếp loại cảnh báo “Class I” – mức cao nhất trong hệ thống phân loại, cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm này có “nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong”.

Ăn trứng sống, luộc trứng không kỹ, người dân cũng có thể nhiễm vi khuẩn Salmonella. Ảnh minh hoạ/ Nguồn vneconomy.vn

Các sản phẩm bị ảnh hưởng được phân phối tại Arkansas và Missouri (bán lẻ và bán sỉ), cùng các điểm bán sỉ ở California, Indiana, Michigan và Texas, bao gồm: Free Range Grade A Large Brown Eggs; Free Range Grade AA Large Brown Eggs; Free Range Grade AA Medium Brown Eggs; Free Range Grade AA Large White Eggs và Free Range Grade AA Medium White Eggs. Trứng được đóng trong vỉ 12 hoặc 18 quả, có hạn sử dụng từ 22/8/2025 đến 31/10/2025, mang mã Julian Date 190 và UPC 860010568507 hoặc 860010568538.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào nằm trong diện thu hồi. Dù chưa có bằng chứng cho thấy các lô trứng này liên quan đến một đợt bùng phát Salmonella đang diễn ra, nhưng cơ quan này cảnh báo việc tiêu thụ vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Người mua nên vứt bỏ sản phẩm hoặc mang trả lại nơi đã mua để được hoàn tiền, đồng thời vệ sinh kỹ khu vực, dụng cụ hoặc bề mặt tiếp xúc với trứng bằng nước nóng và xà phòng để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn.

Theo FDA, triệu chứng ngộ độc Salmonella thường xuất hiện sau 6 giờ đến 6 ngày kể từ khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn, bao gồm đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa, đau đầu và chán ăn. Hầu hết người bệnh sẽ hồi phục sau vài ngày, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch yếu có thể gặp biến chứng nặng, thậm chí cần nhập viện điều trị. FDA khuyến cáo người tiêu dùng liên hệ bác sĩ ngay nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ sau khi ăn trứng bị thu hồi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, khuẩn Salmonella được tìm thấy ở một số loại thực phẩm như:

- Thịt: thịt gà, gà tây, thịt bò, thịt heo: CDC Mỹ cho biết một số đợt bùng phát vi khuẩn Salmonella gần đây hầu hết liên quan đến thịt gà. Có thể nhiễm bệnh do thịt gà bị ô nhiễm nếu không được nấu chín kỹ. Cũng có thể nhiễm bệnh nếu dịch thịt gà sống rò rỉ trong tủ lạnh hoặc dính trên mặt bếp và sau đó dính vào thức ăn ăn sống như rau sống, thịt nguội.

- Sữa và các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng: Sữa và các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella. Trong khi đó, quá trình thanh trùng có thể loại bỏ vi khuẩn có hại, bao gồm cả Salmonella.

- Trứng sống hoặc nấu chưa chín: Mặc dù lớp vỏ trứng có khả năng bảo vệ phần bên trong khỏi sự nhiễm bẩn nhưng gia cầm nhiễm bệnh vẫn có thể đẻ ra trứng chứa vi khuẩn Salmonella (tồn tại trước khi vỏ được hình thành). Đây chính là nguồn lây khi con người ăn phải.

- Trái cây và rau củ: Rau củ quả tươi, đặc biệt là giống nhập khẩu có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella trong quá trình chăm bón hoặc sơ chế làm sạch bằng nước. Thực phẩm xử lý không đúng cách: Nhiều loại thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella bởi quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh, chủ yếu là do không rửa tay kỹ trước khi thực hiện.

- Nguồn lây từ vật nuôi và các loại động vật khác: Các loại động vật nói chung, bao gồm cả vật nuôi, đặc biệt là chim và bò sát có thể mang vi khuẩn Salmonella trên lông, da và phân của chúng. Do đó, đây cũng là nguồn lây nhiễm nên lưu ý.