Nhà thờ Đức Bà 'khoác áo ánh sáng' rực rỡ đón Giáng sinh 2025

Du lịch

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực sáng với hàng triệu đèn LED dù còn ba tuần nữa mới đến Giáng sinh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến check-in mỗi tối.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trước thềm Giáng sinh, Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn, TP HCM) trở thành tâm điểm thu hút du khách khi khoác lên màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Hàng triệu bóng đèn LED bao phủ toàn bộ mặt tiền, tạo nên hiệu ứng lung linh giữa trung tâm thành phố, khiến nhiều người ví nơi đây như một “phông nền Noel” lộng lẫy giữa Sài Gòn. Ảnh Ngo Tran Hai An
Trước thềm Giáng sinh, Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn, TP HCM) trở thành tâm điểm thu hút du khách khi khoác lên màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Hàng triệu bóng đèn LED bao phủ toàn bộ mặt tiền, tạo nên hiệu ứng lung linh giữa trung tâm thành phố, khiến nhiều người ví nơi đây như một “phông nền Noel” lộng lẫy giữa Sài Gòn. Ảnh Ngo Tran Hai An
Nhìn từ xa, công trình gần 150 năm tuổi như được quấn bởi những dải lụa phát sáng, nổi bật trong đêm. Ảnh Ngo Tran Hai An
Nhìn từ xa, công trình gần 150 năm tuổi như được quấn bởi những dải lụa phát sáng, nổi bật trong đêm. Ảnh Ngo Tran Hai An
Ánh sáng chuyển sắc liên tục khiến mặt tiền nhà thờ trở nên sinh động, thu hút du khách dừng chân chụp ảnh, livestream, hay đơn giản là đứng ngắm trong không khí mát mẻ cuối năm. Ảnh Ngo Tran Hai An
Ánh sáng chuyển sắc liên tục khiến mặt tiền nhà thờ trở nên sinh động, thu hút du khách dừng chân chụp ảnh, livestream, hay đơn giản là đứng ngắm trong không khí mát mẻ cuối năm. Ảnh Ngo Tran Hai An
Được biết, hoạt động thắp sáng diễn ra từ 18h45 đến 23h mỗi ngày, bắt đầu từ 1/12 và kéo dài đến hết 5/1/2026, tạo thêm điểm nhấn lễ hội cho trung tâm thành phố. Ảnh Ngo Tran Hai An
Được biết, hoạt động thắp sáng diễn ra từ 18h45 đến 23h mỗi ngày, bắt đầu từ 1/12 và kéo dài đến hết 5/1/2026, tạo thêm điểm nhấn lễ hội cho trung tâm thành phố. Ảnh Ngo Tran Hai An
Dù công trình vẫn còn giàn giáo sau thời gian dài trùng tu, việc chiếu sáng đã giúp không gian trở nên rực rỡ hơn, che bớt những phần kỹ thuật và mang lại diện mạo mới cho biểu tượng kiến trúc của Sài Gòn.
Dù công trình vẫn còn giàn giáo sau thời gian dài trùng tu, việc chiếu sáng đã giúp không gian trở nên rực rỡ hơn, che bớt những phần kỹ thuật và mang lại diện mạo mới cho biểu tượng kiến trúc của Sài Gòn.
Không ít du khách cho biết họ hào hứng khi có thể ngắm Nhà thờ Đức Bà theo một cách hoàn toàn khác, lung linh và mới mẻ hơn thường ngày. Ảnh Ngo Tran Hai An
Không ít du khách cho biết họ hào hứng khi có thể ngắm Nhà thờ Đức Bà theo một cách hoàn toàn khác, lung linh và mới mẻ hơn thường ngày. Ảnh Ngo Tran Hai An
Khu vực xung quanh nhà thờ bao gồm Công trường Công xã Paris, đường Đồng Khởi và Hồ Con Rùa cách đó không xa những ngày này luôn tấp nập người đến chụp ảnh. Ảnh Quoc Huy
Khu vực xung quanh nhà thờ bao gồm Công trường Công xã Paris, đường Đồng Khởi và Hồ Con Rùa cách đó không xa những ngày này luôn tấp nập người đến chụp ảnh. Ảnh Quoc Huy
Nhiều cửa hàng, quán cà phê cũng bắt đầu trang trí Giáng sinh, tạo nên không gian đồng bộ, thuận tiện để du khách kết hợp tham quan – chụp hình – thưởng thức ẩm thực đêm. Ảnh Dương Nguyễn
Nhiều cửa hàng, quán cà phê cũng bắt đầu trang trí Giáng sinh, tạo nên không gian đồng bộ, thuận tiện để du khách kết hợp tham quan – chụp hình – thưởng thức ẩm thực đêm. Ảnh Dương Nguyễn
Với không khí lễ hội sôi động, ánh sáng rực rỡ và nhiều hoạt động bên lề, Nhà thờ Đức Bà hứa hẹn tiếp tục là điểm check-in nổi bật nhất mùa Giáng sinh 2025 tại TP HCM. Đây là cơ hội để du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Sài Gòn mùa cuối năm – nhộn nhịp mà vẫn đầy ấm áp. Ảnh Ngo Tran Hai An
Với không khí lễ hội sôi động, ánh sáng rực rỡ và nhiều hoạt động bên lề, Nhà thờ Đức Bà hứa hẹn tiếp tục là điểm check-in nổi bật nhất mùa Giáng sinh 2025 tại TP HCM. Đây là cơ hội để du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Sài Gòn mùa cuối năm – nhộn nhịp mà vẫn đầy ấm áp. Ảnh Ngo Tran Hai An
Nhà thờ Đức Bà rực sáng mùa Giáng sinh, trở thành điểm check-in hút du khách ở trung tâm TP HCM. Ảnh nhididau
