Nga đưa vào trang bị “tên lửa hành trình giá rẻ” mới

Quân sự

Theo truyền thồng Ukraine, Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị UAV tấn công tầm xa Geran-5, mang đầu đạn lớn hơn và tấn công ở khoảng cách hàng nghìn km.

Tiến Minh
Theo Army Recognition, Quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công sử dụng động cơ phản lực Geran-5 trong một cuộc tấn công phối hợp vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.
Các nhà phân tích tình báo nguồn mở độc lập (OSIN) và các viện nghiên cứu, bao gồm cả một số tổ chức bài Nga nhất, đã đánh giá cao loại UAV mới này và cho rằng, về bản chất, UAV tấn công mới của Nga là một loại vũ khí hoàn toàn mới.
Tờ Army Recognition viết rằng, chiếc UAV tấn công mới, đã được gọi là "bước đột phá công nghệ", thể hiện trình độ kỹ thuật cao nhất của Nga, khả năng kết hợp các linh kiện hiện đại nước ngoài với hệ thống vũ khí trong nước và hiệu quả của các chiến thuật không chiến mới.
Geran-5 là UAV tấn công tầm xa, sử dụng động cơ phản lực Telefly, tương tự như động cơ được sử dụng trên UAV tấn công Geran-3, nhưng có lực đẩy lớn hơn, phù hợp với kích thước lớn hơn và tải trọng nặng hơn của khung UAV. Đáng lưu ý là động cơ phản lực Telefly, là loại động cơ dân sự, được bán tự do trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.
Về kích thước, UAV Geran-5 dài khoảng 6 mét, sải cánh lên đến 5,5 mét, có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 90 kg và tầm hoạt động lên đến 1.000 km.
Army Recognition dẫn lời Cơ quan tình báo Ukraine (GUR) cho biết, mặc dù có thiết kế khác biệt, nhưng nhiều hệ thống con vẫn được thống nhất với các mẫu UAV Geran trước đó, cho thấy một thiết kế mang tính thực dụng của Nga, để có thể sản xuất hàng loạt, chứ không phải là một nguyên mẫu duy nhất; đồng thời rút ngắn được thời gian phát triển và thử nghiệm, cũng như độ tin cậy.
Ví dụ, UAV Geran-5 vẫn được trang bị hệ thống dẫn đường Kometa 12, cũng như các mô-đun liên lạc 3G/4G và được điều khiển dựa trên máy tính trung tâm kiểu Raspberry Pi.
Nhưng không giống như các UAV tấn công thuộc dòng Geran-2/3 trước đây, chủ yếu dựa trên công nghệ của Iran, Geran-5 sử dụng thiết kế khí động học truyền thống. Thiết kế này giúp nó đạt được hiệu suất tốc độ cao hơn, cải thiện độ ổn định ở độ cao lớn và dễ dàng tích hợp thêm các tải trọng hoặc cảm biến bên ngoài.
Các kỹ sư quân sự Nga đã thiết kế UAV Geran-5, để sử dụng hiệu quả khi kết hợp với các phương tiện tấn công và trinh sát khác, tạo ra một khái niệm chiến thuật đa tầng, về "các cuộc tấn công phối hợp".
Với động cơ phản lực, Geran-5 giúp chỉ huy Quân đội Nga rút ngắn thời gian từ khi phát hiện đến khi tấn công mục tiêu gần về với thời gian thực, buộc hệ thống phòng không Ukraine phải phản ứng nhanh chóng, khiến việc đánh chặn khó khăn hơn.
Các nhà thiết kế Nga đã thể hiện sức sáng tạo trong việc tích hợp nhiều thành phần công nghệ khác nhau vào một hệ thống chiến đấu duy nhất. Theo các nhà phân tích của tờ Army Recognition, Geran-5 kết hợp các thông số sau: Tốc độ cao, tầm bay xa, tương đương với tên lửa hành trình hạng nhẹ; Hệ thống định vị, có thể chống lại tác chiến điện tử; Tích hợp sim điện thoại và điều khiển, có khả năng chịu được các điều kiện tác chiến điện tử cường độ cao.
Ngoài ra, khả năng phóng từ các phương tiện trên không, bao gồm cả việc phóng từ máy bay cường kích mặt đất Su-25, giúp mở rộng khả năng chiến thuật và cho phép tiêu diệt các mục tiêu trên tiền tuyến với chi phí hậu cần tối thiểu.
Cách tiếp cận này không chỉ nhấn mạnh sự xuất sắc về kỹ thuật mà còn cả sự hiểu biết sâu sắc về bản chất hiện đại của xung đột trên không, nơi tốc độ, độ chính xác, tính tự chủ và khả năng phục hồi là những yếu tố then chốt dẫn đến thành công.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cũng lưu ý rằng, Geran-5 không chỉ đơn thuần là sự phát triển tiếp theo của dòng UAV Geran, mà là một loại vũ khí tấn công mới, được thiết kế để tấn công cả các mục tiêu trên không, chứ không chỉ các mục tiêu trên mặt đất.
Ngoài ra, các nhà phân tích Mỹ chỉ ra rằng, Nga có thể đã thiết lập một dây chuyền sản xuất trong nước cho loại UAV này. ISW nhấn mạnh rằng, phiên bản UAV Geran-5 với nhiều cải tiến này, sẽ “tàn phá” hoàn toàn hệ thống phòng không của Ukraine. Hơn nữa, UAV mới này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các UAV đánh chặn và máy bay chiến đấu bay thấp của Ukraine.
Trung tâm OSINT Jane's của Mỹ viết rằng, UAV tấn công Geran-5 với tầm bay khoảng 1.000 km và đầu đạn nặng 90 kg, được trang bị hệ thống định vị vệ tinh và khả năng chống lại chiến tranh điện tử, đại diện cho một loại vũ khí hoàn toàn mới. Như vậy, Geran-5 về cơ bản đạt được sức mạnh và các thông số hiệu suất khác tương đương với tên lửa hành trình truyền thống.
Tạp chí Army Recognition nhấn mạnh rằng, Geran-5 thậm chí còn mạnh hơn cả những tên lửa hành trình mạnh nhất, vì bản thân loại UAV này, có thể mang thêm vũ khí, đặc biệt là tên lửa không đối không tầm ngắn loại R-73.
Theo các nhà phân tích, loại vũ khí phòng không của Ukraine có thể bắn hạ loại UAV Geran-5 mới này của Nga, chính là các loại tên lửa phòng không đắt tiền; vì với tầm bay cao và tốc độ lớn, các loại pháo phòng không và UAV đánh chặn của Ukraine, cũng chỉ “bất lực” đứng nhìn.
Tiến Minh
Army Recognition
