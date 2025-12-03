Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hàm răng kỳ dị của loài cá sấu dài 5 mét, chỉ có ở Nam Mỹ

Giải mã

Hàm răng kỳ dị của loài cá sấu dài 5 mét, chỉ có ở Nam Mỹ

Mang nhiều đặc điểm độc đáo, loài cá sấu Orinoco (Crocodylus intermedius) là một biểu tượng của hệ sinh thái Nam Mỹ.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những loài cá sấu lớn nhất thế giới. Cá sấu Orinoco có thể dài hơn 5 mét khi trưởng thành. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những loài cá sấu lớn nhất thế giới. Cá sấu Orinoco có thể dài hơn 5 mét khi trưởng thành. Ảnh: Pinterest.
Răng dài và hẹp để bắt cá. Hàm răng đặc trưng giúp cá sấu Orinoco tối ưu hóa việc săn mồi dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Răng dài và hẹp để bắt cá. Hàm răng đặc trưng giúp cá sấu Orinoco tối ưu hóa việc săn mồi dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Thích phơi nắng hàng giờ. Chúng dành nhiều thời gian nằm trên bãi cát để điều hòa thân nhiệt. Ảnh: Pinterest.
Thích phơi nắng hàng giờ. Chúng dành nhiều thời gian nằm trên bãi cát để điều hòa thân nhiệt. Ảnh: Pinterest.
Con đực và con cái khác biệt rõ. Con đực lớn hơn đáng kể, trong khi con cái nhỏ và nhẹ hơn nhiều. Ảnh: Pinterest.
Con đực và con cái khác biệt rõ. Con đực lớn hơn đáng kể, trong khi con cái nhỏ và nhẹ hơn nhiều. Ảnh: Pinterest.
Ấp trứng bằng cách chôn trong cát. Nhiệt độ cát quyết định giới tính của cá sấu con. Ảnh: Pinterest.
Ấp trứng bằng cách chôn trong cát. Nhiệt độ cát quyết định giới tính của cá sấu con. Ảnh: Pinterest.
Chỉ phân bố ở hai quốc gia. Chúng chỉ sống tại Venezuela và Colombia, chủ yếu dọc sông Orinoco. Ảnh: Pinterest.
Chỉ phân bố ở hai quốc gia. Chúng chỉ sống tại Venezuela và Colombia, chủ yếu dọc sông Orinoco. Ảnh: Pinterest.
Từng đứng bên bờ tuyệt chủng. Săn bắt quá mức khiến số lượng ngoài tự nhiên từng giảm xuống chỉ vài trăm con. Ảnh: Pinterest.
Từng đứng bên bờ tuyệt chủng. Săn bắt quá mức khiến số lượng ngoài tự nhiên từng giảm xuống chỉ vài trăm con. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều chương trình nhân giống đã giúp số lượng loài tăng trở lại. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiều chương trình nhân giống đã giúp số lượng loài tăng trở lại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Đặc điểm cá sấu Orinoco #Hệ sinh thái Nam Mỹ #Chế độ săn mồi dưới nước #Sinh thái và hành vi #Bảo tồn loài cá sấu #Phân bố địa lý

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT