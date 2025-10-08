Hà Nội

Hai vòng tròn khổng lồ giao nhau trong vũ trụ, giới thiên văn sốc nặng

Giải mã

Các nhà thiên văn học phát hiện một thiên hà xa xôi được bao quanh bởi 2 vành đai ánh sáng khổng lồ giao nhau trong vũ trụ.

Theo các nhà thiên văn học, mỗi vành đai ánh sáng có đường kính khoảng 978.000 năm ánh sáng và được bao bọc bởi một quầng sáng mờ rộng khoảng 2,6 triệu năm ánh sáng. Ảnh: RAD@home Astronomy Collaboratory (India)/CC BY 4.0.
Vòng tròn vũ trụ, gọi tắt là ORC, được phát hiện lần đầu cách đây 6 năm. Đến nay, nguồn gốc của chúng vẫn còn là bí ẩn. Nhóm nghiên cứu do nhà thiên văn học Ananda Hota thuộc Đại học Mumbai suy đoán chúng có thể là sóng xung kích từ các lỗ đen hoặc thiên hà đang hợp nhất. Ảnh: Jayanne English / University of Manitoba.
Vòng tròn ORC mới được phát hiện có ký hiệu là RAD J131346.9+500320, là vòng tròn xa nhất và mạnh nhất từ trước đến nay. Ảnh: CSIRO.
Các nhà thiên văn học nhìn thấy RAD J131346.9+500320 sau khi ánh sáng mất 7,7 tỷ năm để đến được Trái đất. Điều đặc biệt hơn là 2 vòng tròn chồng lên nhau - hiện tượng vòng kép chỉ được nhìn thấy một lần trước đây. Ảnh: Cassandra Lochhaas / Space Telescope Science Institute.
"ORC là một trong những cấu trúc vũ trụ kỳ lạ và đẹp nhất mà chúng ta từng thấy. Chúng có thể chứa những manh mối quan trọng về cách các thiên hà và lỗ đen thay đổi", nhà thiên văn học Hota cho biết. Ảnh: The EMU team.
ORC mới nhất được các nhà thiên văn học phát hiện bằng LOFAR - một mạng lưới ăng-ten trải rộng khắp Hà Lan và các nước ở châu Âu. Ảnh: SARAO.
Nhóm quan sát cho rằng hai vành đai này có thể hình thành từ những cơn gió mạnh thổi từ một số thiên hà, đẩy vật chất ra ngoài không gian xa xôi và định hình chúng thành những cấu trúc như vậy. Ảnh: Alex Cherney/CSIRO.
Ngoài vành đai kép bí ẩn trên, các chuyên gia còn phát hiện 2 dải thiên hà có ký hiệu khoa học là RAD J122622.6+640622 và RAD J142004.0+621715, trải dài tương ứng gần 3 triệu năm và 1,4 triệu năm ánh sáng, tạo ra những vành đai kỳ lạ. Ảnh: Norris et al. 2021/CSIRO.
Từ những phát hiện này, các nhà nghiên cứu nhận định các thiên hà, lỗ đen và sự hình thành ORC có thể liên quan tới nhau. Vũ trụ còn nhiều bí ẩn chờ đợi giới khoa học tìm ra lời giải. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
