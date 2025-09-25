Hà Nội

Có thật con người nhận tín hiệu từ vũ trụ song song qua lỗ sâu?

Giải mã

Có thật con người nhận tín hiệu từ vũ trụ song song qua lỗ sâu?

Theo nghiên cứu mới, GW190521 có thể là tín hiệu đến từ một vũ trụ song song, truyền tới Trái đất thông qua một lỗ sâu.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Vào năm 2019, các nhà khoa học bất ngờ ghi nhận tín hiệu GW190521 bí ẩn. Tín hiệu này đến Trái đất 7 tỷ năm sau vẫn đủ mạnh để lưới cảm biến phát hiện. Ảnh: Shutterstock/Jurik Peter.
Do thời lượng của tín hiệu GW190521 chưa đến một phần mười giây nên các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn gốc của tín hiệu. Ảnh: Sakstein J., et al.
Trong nghiên cứu mới công bố, các nhà nghiên cứu suy đoán tín hiệu GW190521 bí ẩn có thể đến từ một vũ trụ song song. Ảnh: Qi Lai, et al., (2025).
Theo nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Qi Lai thuộc Đại học Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng đầu lập luận rằng GW190521 có thể là "tiếng vọng" của sự sụp đổ của một lỗ sâu. Ảnh: Qi Lai, et al., (2025).
Nếu sự va chạm của 2 hố đen đủ mạnh để tạo ra một đường hầm giữa hai vũ trụ thì tín hiệu có thể truyền qua họng của hố sâu vào vũ trụ của chúng ta. Ảnh: D. Ferguson, K. Jani, D. Shoemaker, P. Laguna, Georgia Tech, MAYA Collaboration.
Vì lỗ sâu chỉ mở trong một thời gian rất ngắn nên điều này giải thích tại sao tín hiệu GW190521 chỉ ghi được thời lượng rất ngắn. Ảnh: Mark Myers.
"Lỗ sâu đại diện cho một vật thể kết nối hai vũ trụ riêng biệt hoặc hai vùng xa xôi trong một vũ trụ duy nhất. Nếu sự hợp nhất của hai lỗ đen tạo ra một lỗ sâu tồn tại trong thời gian ngắn như thế này, chúng ta có thể thu được tín hiệu trong thời gian rất ngắn. Khi lỗ sâu đóng lại, tín hiệu sẽ bị cắt đứt và chỉ còn lại một đợt sóng hấp dẫn cực ngắn", Tiến sĩ Qi Lai cho hay. Ảnh: ladbible.
Tiến sĩ Qi Lai cho biết mặc dù vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chắc chắn nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng tín hiệu GW190521 đã truyền đến Trái đất đến từ ​​một vũ trụ khác. Ảnh: Pitris/iStock/Getty Images Plus.
Trước nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu cho hay tín hiệu GW190521 được sinh ra bởi hai hố đen nhỏ hơn nhập làm một. Ảnh: Maggie Chiang for Simons Foundation.
"Cha mẹ" của GW190521 được ước tính gấp 85 và 65 lần khối lượng Mặt trời, cách Trái đất gần 150 tỷ nghìn tỷ km. Sự hợp nhất này giải phóng năng lượng tương đương 8 lần khối lượng Mặt trời. Ảnh: popsci.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Mail Online)
