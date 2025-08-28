Hà Nội

Sốc với vật thể có từ trường mạnh nhất vũ trụ

Giải mã

Sốc với vật thể có từ trường mạnh nhất vũ trụ

Magnetar là một dạng sao neutron đặc biệt với từ trường siêu mạnh, tạo nên nhiều hiện tượng bí ẩn và cực kỳ thú vị trong vũ trụ học.

T.B (tổng hợp)
1. Từ trường mạnh nhất vũ trụ. Magnetar sở hữu từ trường gấp hàng nghìn tỷ lần so với Trái Đất, mạnh hơn bất kỳ vật thể nào được biết đến. Ảnh: Pinterest.
2. Hình thành từ siêu tân tinh. Magnetar được tạo ra sau cái chết của một ngôi sao khổng lồ, khi lõi sụp đổ thành sao neutron với mật độ khủng khiếp. Ảnh: Pinterest.
3. Quay rất nhanh khi mới hình thành. Ban đầu, Magnetar có thể quay hàng trăm lần mỗi giây, nhưng tốc độ này giảm nhanh do mất năng lượng vào từ trường mạnh. Ảnh: Pinterest.
4. Gây ra bùng nổ tia X và gamma. Các cơn chấn động trên bề mặt Magnetar có thể giải phóng năng lượng khổng lồ dưới dạng tia X và gamma. Ảnh: Pinterest.
5. Tuổi thọ cực kỳ ngắn. Khác với sao neutron thông thường, Magnetar chỉ hoạt động mạnh trong vài chục nghìn năm trước khi từ trường suy yếu. Ảnh: Pinterest.
6. Khoảng cách đến Trái Đất. Các Magnetar đã phát hiện nằm cách chúng ta từ vài nghìn đến hàng chục nghìn năm ánh sáng. Ảnh: Pinterest.
7. Hiện tượng bùng nổ sóng vô tuyến nhanh bí ẩn. Một số vụ bùng nổ sóng vô tuyến nhanh (Fast Radio Burst - FRB) được cho là có nguồn gốc từ Magnetar. Ảnh: Pinterest.
8. Số lượng cực kỳ ít. Trong hàng trăm triệu sao neutron, chỉ vài chục được xác định là Magnetar, khiến chúng trở thành đối tượng hiếm có để nghiên cứu. Ảnh: Pinterest.
