Hai thanh niên ngang nhiên trộm xe máy, phản ứng cô gái bên cạnh gây bất ngờ

Hai nam thanh niên ngang nhiên bẻ khóa, lấy xe máy giữa ban ngày không ai biết, cô gái đứng bên cạnh cũng vô tư không phát hiện bất thường.

Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh một nhà dân, ghi lại cảnh hai đối tượng đi xe máy tiến đến cạnh cô gái đang đứng ở lề đường chờ bạn, một tên nhanh chóng tiếp cận chiếc xe máy dựng trước cửa nhà và thực hiện thao tác bẻ khóa.

Video: MXH

Toàn bộ quá trình trộm cắp không gây sự chú ý cho những người xung quanh vì thái độ quá đỗi thản nhiên của hai đối tượng.Nhiều người khó hiểu là trong suốt quá trình trên, cô gái đứng ngay cạnh nhưng hoàn toàn không có phản ứng, dường như không nhận ra hành vi trộm cắp đang diễn ra trước mắt.

Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời làm dấy lên lo ngại về mức độ liều lĩnh và thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng trộm xe máy hiện nay.