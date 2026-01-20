Hà Nội

Hai thanh niên ngang nhiên trộm xe máy, phản ứng cô gái bên cạnh gây bất ngờ

Hai nam thanh niên ngang nhiên bẻ khóa, lấy xe máy giữa ban ngày không ai biết, cô gái đứng bên cạnh cũng vô tư không phát hiện bất thường.

Trường Hân t/h

Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh một nhà dân, ghi lại cảnh hai đối tượng đi xe máy tiến đến cạnh cô gái đang đứng ở lề đường chờ bạn, một tên nhanh chóng tiếp cận chiếc xe máy dựng trước cửa nhà và thực hiện thao tác bẻ khóa.

Video: MXH

Toàn bộ quá trình trộm cắp không gây sự chú ý cho những người xung quanh vì thái độ quá đỗi thản nhiên của hai đối tượng.Nhiều người khó hiểu là trong suốt quá trình trên, cô gái đứng ngay cạnh nhưng hoàn toàn không có phản ứng, dường như không nhận ra hành vi trộm cắp đang diễn ra trước mắt.

Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời làm dấy lên lo ngại về mức độ liều lĩnh và thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng trộm xe máy hiện nay.

Tên trộm đột nhập bất thành, kẹt cứng trong lỗ thông gió nhà bếp

Tên trộm vụng về này đã bị mắc kẹt trong quạt hút mùi nhà bếp trong một vụ đột nhập bất thành vào nhà một cư dân ở Kota, Rajasthan.

Chủ nhà Subhash Kumar Rawat và vợ trở về nhà sau khi đi lễ chùa thì phát hiện tên trộm bị mắc kẹt trong quạt hút mùi nhà bếp. Hàng xóm vội vàng chạy đến khi nghe thấy tiếng la hét và cảnh sát đã được gọi đến ngay sau đó, thông tin trên Khabarchhe.com.

Video: @Rajsthanikaka / X
Cẩu tặc thuê xe, gắn biển số giả bắt 13 con chó giữa đêm ở Tây Ninh

Đây là nhóm đối tượng chuyên đi trộm chó ở địa bàn giáp ranh. Qua truy xét, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò từng cá nhân liên quan tham gia trong vụ án.

Trưa 28/11, thông tin từ Công an xã Thuận Mỹ, (Tây Ninh), hiện đang phối hợp phòng Cảnh sát hình sự tỉnh tiến hành điều tra, truy xét nhóm đối tượng sử dụng ô tô đi bắn chó ven tuyến giao thông. Một đối tượng được vận động đã tự thú, công an tạm giữ ô tô liên quan đến vụ án, thông tin trên báo Dân Việt.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ, Đồng Tháp) thừa nhận hành vi dùng súng điện bắn trộm chó.

Nam shipper bật khóc vì bị trộm mất xe máy mới mua một ngày

Nam shipper ở Đồng Nai bị trộm mất xe khi đang đi giao hàng cho khách khiến dân mạng xót xa và mong cơ quan chức năng sớm hỗ trợ tìm lại tài sản.

Mới đây, trên MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ trộm xe máy táo tợn khiến nhiều người xôn xao. Sự việc đo camera an ninh nhà dân ghi lại được vào lúc 13h56 ngày 11/11 trên đường ĐT 741, xã Phú Riềng, Đồng Nai (trước đây là Bù Nho, Bình Phước), theo Phụ nữ mới.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nam shipper dựng xe máy trước cửa nhà dân rồi đi vào bên trong nhà giao hàng. Lúc này, hai đối tượng phát hiện sơ hở đã nhanh chóng tiến lại gần, bẻ khóa rồi phóng xe bỏ chạy.

