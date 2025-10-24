Hải Phòng tiêu hủy 615 kg ngà voi trái phép từ Nigeria vào Việt Nam

Ngày 24/10, Thi hành dân sự TP Hải Phòng thông tin, trước đó một ngày tại nhà máy xử lý chất thải của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã tổ chức tiêu hủy vật chứng là ngà voi. Buổi tiêu hủy được tiến hành theo Kế hoạch và Quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật.

Số ngà voi phải tiêu hủy theo quy định.

Tham dự buổi tiêu hủy có Chấp hành viên Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng – Chủ tịch hội đồng tiêu hủy; các thành viên khác tham gia gồm: đại diện Sở Tài chính, Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Hải quan khu vực 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Công an thành phố Hải Phòng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, thủ kho tang vật, cùng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Toàn Thắng và Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hòa Bình – hai đơn vị được ký hợp đồng thực hiện tiêu hủy.

Vật chứng tiêu hủy là tang vật trong vụ án hình sự được Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử ngày 18/7/2024.

Theo Bản án hình sự số 146/2024/HS-ST tuyên: “Ngày 28/01/2023 Hoàng Văn Hảo phạm tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm do có hành vi nhập khẩu trái phép 615 kg ngà voi từ Nigeria vào Việt Nam nhằm mục đích kiếm lời.

Theo Kết luận giám định động vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, số ngà voi trên là ngà của loài Voi Châu Phi – mẫu vật động vật đã được xếp vào nhóm nguy cấp, quý hiếm trong Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã đã nguy cấp (CITES)”. Đồng thời toàn bộ 615 kg ngà voi bị tịch thu tiêu hủy.

Số vật chứng tiêu hủy gồm 159 khúc bằng 615 kg ngà voi. Trước đó, toàn bộ số ngà voi được bảo quản nghiêm ngặt tại kho tang vật của Chi cục Hải quan khu vực 3, được niêm phong, lập biên bản đầy đủ theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao, vật chứng được vận chuyển an toàn đến địa điểm tiêu hủy tại tỉnh Phú Thọ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Hoạt động tiêu hủy được thực hiện công khai, đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hình thức tiêu hủy là đưa toàn bộ số tang vật vào lò đốt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phòng ngừa ô nhiễm, bảo đảm vật chứng không thể tái sử dụng hay phát tán.

Việc tiêu hủy được tiến hành đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 31/7/2013 hướng dẫn việc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án.

Việc tiêu hủy tang vật là ngà voi không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.