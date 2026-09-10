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Xã hội

Hai ô tô đuổi nhau, chèn ép trên đường Hà Nội

Đội CSGT đường bộ số 4 (Hà Nội) đã bàn giao hai lái xe đuổi nhau, chèn ép trên đường cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý.

Linh Anh

Ngày 10/9/2026, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương xác minh thông tin, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội phản ánh 02 xe ô tô có hành vi đuổi nhau, lạng lách, chèn ép trên đường Giải Phóng (Hà Nội), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

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Hình ảnh hai xe ô tô đuổi, chèn ép nhau, lạng lách trên đường Hà Nội. (Ảnh cắt từ video).

Qua xác minh ban đầu, khoảng 19h30 ngày 9/9/2026, anh T.V.H. điều khiển xe ô tô khách BKS 29F-0X9.XX lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng Lê Duẩn đi Trường Chinh. Khi đến khu vực lối quay đầu dưới gầm cầu vượt Vọng, phương tiện này xảy ra va chạm với xe taxi BKS 30E-4X8.XX do anh P.Q.Đ. điều khiển.

Sau va chạm, hai bên có dừng phương tiện nhưng không xuống xe; sau đó tiếp tục điều khiển ô tô đuổi nhau, lạng lách, chèn ép trên đường Giải Phóng, đoạn từ khu vực cầu vượt Vọng đến nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng. Diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời hai lái xe đến trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy. Kết quả, cả hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Tuy nhiên, qua tài liệu xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng. Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp bàn giao hai lái xe cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

#Hai ô tô đuổi nhau #Đội CSGT đường bộ số 4 #gây rối trật tự nơi công cộng

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