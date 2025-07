Hai nhà thầu TH – Trường An Sài Gòn và những cú “đổi vai” ngoạn mục

Trong bối cảnh công tác đấu thầu ngày càng được chú trọng về tính minh bạch và cạnh tranh, sự xuất hiện thường xuyên của hai nhà thầu: Công ty TNHH Thiết kế Giám sát Xây dựng Thương mại TH (Công ty TH) và Công ty TNHH Xây dựng Trường An Sài Gòn (Công ty Trường An Sài Gòn) – tên gọi trước đây là Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương cùng tham gia và tạo nên hiện tượng “đổi vai” trúng thầu trong các gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự hạn chế đang thu hút sự chú ý.

9/17 gói thầu mà TH tham gia đều có bóng dáng của Trường An Sài Gòn

Theo tài liệu mà phóng viên có được, Công ty TH tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2020. Đến năm 2021 bắt đầu tham dự và trúng gói thầu đầu tiên. Tuy nhiên bẵng đi đến năm 2023, công ty này tham gia trở lại đường đua với 3 gói/ trúng 1. Đặc biệt từ tháng 6/20224 đến nay Công ty TH và Công ty Trường An Sài Gòn bắt đầu “như hình với bóng” với 8/8 gói thầu trong vai trò đối thủ và 1 gói thầu đứng chung Liên danh.

Riêng gói thầu đứng chung Liên danh của TH – Trường An Sài Gòn: “Thi công xây dựng” thuộc dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo phía Nam của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” (Trúng thầu ngày 4/7/2025 với giá 11,226 tỷ đồng), Báo Tri thức và Cuộc sống đã đề cập đến trong bài viết trước.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ phân tích vai trò của Công ty TH và Trường An Sài Gòn ở các gói thầu còn lại mà họ cùng tham gia trong vai trò “đối thủ” nhưng cũng chỉ có họ “đổi vai” trúng – trật.

Cụ thể điển hình như, gói thầu "Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa sân bóng đá Trung tâm", do Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , có giá 4,316 tỷ đồng , chỉ thu thu hút 2 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) và Công ty TH.

Tương tự, gói thầu "Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường số 8, đường số 9, đường các khu Cơ khí, khối nhà học 3 tầng và đường số 14", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , có giá 4,232 tỷ đồng , cũng chỉ có 2 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) và Công ty TH.

Trong các gói thầu gần đây hơn, sự xuất hiện của Công ty TH và Công ty Trường An Sài Gòn càng rõ nét. Như: Gói thầu "Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình “Sửa chữa đấu nối điện, điện chiếu sáng đường số 6, số 8, số 9”", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , có giá 3,742 tỷ đồng; Hay gói thầu "Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình “Sửa chữa sân đường nội bộ khu thể dục thể thao”", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , có giá 4,452 tỷ đồng , tiếp tục cũng đều là cuộc "song mã" giữa Công ty Trường An Sài Gòn và Công ty TH.

Bảng tổng hợp 08 gói thầu trong năm 2024, 2025 mà chỉ có 02 công ty TH và Trường An Sài Gòn tham gia (Nguồn MSC - Minh họa Vũ Bảo)

Những cú "đổi vai" ngoạn mục

Hiện tượng đáng chú ý là sự luân phiên trúng thầu giữa 02 công ty này. Lấy một vài ví dụ đơn cử như: Trong gói "Sửa chữa sân bóng đá Trung tâm", Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) đã trúng thầu với giá 4,079 tỷ đồng. Công ty TH không trúng thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, cụ thể là thiếu tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị như máy lu bánh thép và máy ủi.

Đối với gói "Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường số 8, đường số 9, đường các khu Cơ khí, khối nhà học 3 tầng và đường số 14", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) tiếp tục trúng thầu với giá 4,022 tỷ đồng. Công ty TH không trúng thầu do nhiều lý do kỹ thuật, bao gồm việc không có thuyết minh biện pháp tổ chức phân đoạn thi công, biện pháp vận chuyển phế thải đầy đủ, biện pháp tổ chức hiện trường thi công phù hợp, và biện pháp phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường hợp lý.

Tuy nhiên, trong gói thầu "Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa sảnh Nhà điều hành", do Trường Đại học Nông Lâm TP HCM làm chủ đầu tư , Công ty TH lại là đơn vị trúng thầu với giá 4,324 tỷ đồng. Đây là gói thầu có sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) , nhưng Công ty TH đã giành chiến thắng sau khi cả hai đều đạt các tiêu chí về hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, và Công ty TH đưa ra giá thấp hơn.

Hay như tại Gói "Sửa chữa đấu nối điện, điện chiếu sáng đường số 6, số 8, số 9", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , chứng kiến Công ty Trường An Sài Gòn trúng thầu với giá 3,611 tỷ đồng. Công ty TNHH Thiết kế Giám sát Xây dựng Thương mại TH không trúng thầu vì không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm (kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và nhân sự chủ chốt) và kỹ thuật (không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư chính, giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công không hợp lý).