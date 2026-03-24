Lọc máu cứu trẻ 6 tuổi nguy kịch do ong khoái đốt

Ngày 24/3, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, khoa vừa kịp thời cứu sống một trường hợp nguy kịch do ong khoái đốt. Trường hợp này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn tưởng chừng quen thuộc nhưng có thể đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi là bé gái 6 tuổi, bị ong khoái đốt 5 vết ở vùng đầu và mặt. Sau tai nạn, trẻ nhanh chóng xuất hiện nổi mề đay, ngứa toàn thân và rơi vào sốc phản vệ. Dù đã được cấp cứu ban đầu tại tuyến trước, tình trạng vẫn diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Lọc máu cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Khi nhập Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, trẻ trong tình trạng sốc nặng, huyết động không ổn định, tổn thương cơ tim tiến triển. Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tích cực với truyền dịch, thuốc vận mạch, thuốc trợ tim. Tuy nhiên, bệnh tiếp tục diễn tiến xấu, trẻ suy hô hấp phải thở máy, tình trạng sốc và tổn thương tim ngày càng nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, khoa đã nhanh chóng hội chẩn với lãnh đạo và quyết định thực hiện lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc tố từ nọc ong và các chất trung gian gây viêm trong cơ thể. Quá trình lọc máu kéo dài 53 giờ.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt: huyết động dần ổn định, ngừng thuốc vận mạch, ngừng thuốc trợ tim, cai máy thở thành công. Hiện trẻ tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng tim hồi phục tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Để phòng tránh ong đốt, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai khuyến cáo:

Tránh lại gần tổ ong, đặc biệt là ong khoái, ong vò vẽ thường làm tổ trên cao, dễ bị kích động.

Không chọc phá tổ ong hoặc ném đá, rung cây gần khu vực có ong.

Khi đi rừng, làm nương rẫy nên mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, che kín cơ thể.

Nếu bị ong đuổi, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực, che mặt và đầu, không vung tay kích động đàn ong.

Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như khó thở, nổi mề đay, lơ mơ… và đưa đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.

“Sốc phản vệ do ong đốt có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm. Việc phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định để cứu sống người bệnh”, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai khuyến cáo.

