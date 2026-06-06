Hang động dung nham khổng lồ trên sao Kim

Cộng đồng khoa học vừa có thêm một khám phá đáng kinh ngạc từ dữ liệu cũ. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, các nhà khoa học trong khi phân tích lại dữ liệu radar được thu thập bởi sứ mệnh Magellan của NASA vào những năm 1990, đã bất ngờ phát hiện ra rằng, sao Kim có thể có một cấu trúc ống dung nham ngầm khổng lồ nằm bên dưới vùng núi lửa Nyx Mons, và quy mô của nó thậm chí có thể vượt xa các cấu trúc tương tự đã biết trên Trái đất và sao Hỏa.

Sao Kim có thể đã trải qua hoạt động núi lửa cực kỳ mạnh mẽ trong lịch sử địa chất của nó, dẫn đến việc hình thành một hệ thống đường hầm ngầm lớn sau khi dòng dung nham nguội đi. Ảnh: @Technice.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Science Daily và tạp chí gốc Nature Communications, các chuyên gia đến từ Đại học Trento ở Ý đã sử dụng các kỹ thuật phân tích radar mới để xem xét lại các hình ảnh bề mặt sao Kim được tàu Magellan chụp từ năm 1990 đến năm 1992, họ phát hiện các tín hiệu dội lại bất thường ở một số khu vực nghi ngờ có chứa "ánh sáng lạ", cho thấy khả năng tồn tại của các cấu trúc rỗng lớn dưới lòng đất sao Kim.

Nghiên cứu cho thấy cấu trúc này có thể là một "ống dung nham", đường kính khoảng 1 km, với chiều cao và phạm vi ấn tượng tương đương, có thể kéo dài hàng chục km dưới lòng đất. Dữ liệu này chỉ ra rằng, sao Kim có thể đã trải qua hoạt động núi lửa cực kỳ mạnh mẽ trong lịch sử địa chất của nó, dẫn đến việc hình thành một hệ thống đường hầm ngầm lớn sau khi dòng dung nham nguội đi.

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, phát hiện này vẫn chỉ là "suy luận dựa trên dữ liệu radar" và chưa được kiểm chứng trực tiếp dưới lòng đất, nhưng ý nghĩa của nó nằm ở việc cung cấp "chuỗi bằng chứng quan sát được" mà bấy lâu nay vẫn còn thiếu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bầu khí quyển dày đặc của sao Kim khiến việc quan sát bằng quang học gần như không thể, do đó, viễn thám radar đã trở thành công cụ quan trọng để hiểu cấu trúc bề mặt và dưới lòng đất của nó.

Hơn nữa, phát hiện này cũng được coi là tài liệu tham khảo quan trọng cho các sứ mệnh khám phá sao Kim trong tương lai, bao gồm cả các kế hoạch thám hiểm của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và NASA. Trong tương lai, người ta hy vọng rằng, radar có độ phân giải cao hơn sẽ được sử dụng để xác nhận thêm quy mô thực sự và cơ chế hình thành của các cấu trúc dưới bề mặt này.