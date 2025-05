Hạ tầng khai phóng vận hội mới cho bất động sản Hải An

Vốn sở hữu nền tảng logistics hiếm nơi nào có được, ở thời điểm hiện tại, Hải An tiếp tục giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đa trung tâm .

Bứt tốc từ vị thế trụ cột logistics

Ngay từ những năm 2000, khi cảng Đình Vũ đón chuyến tàu hàng đầu tiên, Hải An đã được định vị là trung tâm hậu cần – công nghiệp chiến lược phía Đông thành phố Cảng. Vị trí bán đảo, tiếp giáp biển và nhiều trục giao thông huyết mạch giúp nơi đây phát triển thành hạt nhân logistics then chốt, kết nối Hải Phòng với toàn miền Bắc và khu vực quốc tế.

Việc hình thành Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải vào năm 2008 tiếp tục củng cố vị thế này, biến Hải An cùng các địa phương như Cát Hải, Thủy Nguyên trở thành vùng trọng điểm thu hút đầu tư. Đặc biệt, Hải An – với cụm cảng Đình Vũ, hệ thống khu công nghiệp, kho bãi quy mô lớn – là điểm neo chủ lực cho chuỗi cung ứng hàng hóa.

Hiện nay, cụm cảng Đình Vũ là mắt xích trọng yếu trong hệ thống cảng biển Hải Phòng. Với luồng tàu ổn định, cơ sở hạ tầng hiện đại và kết nối hậu cần liên thông đến quốc lộ 5B, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các khu công nghiệp trọng điểm, các cảng tại đây duy trì hiệu suất xếp dỡ trung bình 20.000 TEU/tháng.

Đáng nói là, Hải An không chỉ có cụm cảng Đình Vũ. Ba trong bốn trung tâm logistics lớn được quy hoạch tại Hải Phòng đều tập trung ở Hải An, gồm Trung tâm Logistics Green, Trung tâm tiếp vận Yusen Logistics (tại KCN DEEP C) và Trung tâm Logistics CDC (tại KCN DEEP C 2) đang trong giai đoạn xây dựng.

Vị thế trung tâm logistics chiến lược của Hải An càng được củng cố khi kết nối liền mạch cùng cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và cận kề Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng quy mô 20.000 ha đang được tập trung phát triển.

Cảng Đình Vũ – động lực tăng trưởng chiến lược của Hải An

Nếu cụm cảng Đình Vũ và các trung tâm logistics là cánh cửa đưa Hải An bước vào chuỗi thương mại toàn cầu nhờ đường sông, đường biển và kho vận, thì cảng hàng không quốc tế Cát Bi chính là “cầu nối bầu trời” cho vùng đất cửa ngõ Hải Phòng.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, sân bay Cát Bi đón hơn 4.900 chuyến bay hạ/cất cánh. Sân bay này đang được mở rộng để trở thành trung tâm logistics – dịch vụ hàng không quan trọng của cả nước. Theo đó, dự án nhà ga hàng hóa mới đã được khởi công, có khả năng mở rộng lên tới 250.000 tấn hàng hóa/năm. Trong khi nhà ga T2 dự kiến xây mới vào tháng 6 tới.

Cảng Đình Vũ - sân bay Cát Bi tạo thành “trục giao thương hai mũi” hiếm có tại Hải An

Với hai đầu mối cảng biển và sân bay, được hoàn thiện bởi hạ tầng đường bộ, đường sắt, chính cấu trúc này đã tạo sức bật cho một hệ sinh thái logistics hiện đại, kích hoạt mạnh mẽ làn sóng tăng trưởng công nghiệp, thương mại và bất động sản với chất lượng cư dân ngày càng cao. Đây chính con đường mà Incheon (Hàn Quốc), Singapore hay Thâm Quyến (Trung Quốc) từng đi để trở thành những đô thị logistics hàng đầu châu Á.

Chuẩn mực đô thị mới tại Hải An

Trên thực tế, diện mạo đô thị tại Hải An đang nhanh chóng thay da đổi thịt, bất động sản Hải An đang trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố Cảng. Cùng vai trò trụ cột logistics, sự thăng hoa của bất động sản Hải An đến từ những quy hoạch dài hạn của chính quyền địa phương.

Cụ thể, trong chiến lược quy hoạch tổng thể đến năm 2040, Hải Phòng xác định phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm – trong đó mỗi khu vực giữ vai trò riêng biệt, bổ trợ lẫn nhau về chức năng kinh tế, dân cư và hạ tầng. Quận Hải An là một trong những hạt nhân tiêu biểu của chiến lược này, được định hướng trở thành trung tâm thương mại – tài chính quốc tế (CBD) ở phía Đông thành phố.

Việc phát triển nhiều cực tăng trưởng như Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn hay Bắc sông Cấm cho thấy bước chuyển mạnh mẽ của Hải Phòng trong mở rộng không gian đô thị theo chiều sâu. Trong đó, Hải An – với lợi thế kết nối cảng biển – sân bay – khu công nghiệp – được đặt ở vị trí then chốt trong trục phát triển Đông – Đông Nam, đóng vai trò “cầu nối” giữa khu vực nội đô hiện hữu và các khu kinh tế chiến lược ven biển.

Sở hữu vị trí chiến lược và hạ tầng hiện đại, được quy hoạch bài bản, không ngạc nhiên khi Hải An thu hút mạnh mẽ nhu cầu nhà ở, văn phòng và kho vận... Sự chuyển mình mạnh mẽ về diện mạo đô thị của Hải An hiện hữu rõ nét qua hàng loạt dự án đã và đang triển khai.

Các trục đường như Bùi Viện, Đặng Kinh, Lê Hồng Phong kéo dài hay Đông Khê 2, đường Liên Phường… đang chứng kiến loạt dự án căn hộ, shophouse logistics, dự án thấp tầng, trung tâm thương mại mọc lên, định hình rõ một cấu trúc đô thị mới.

Cảng Đình Vũ sôi động về đêm

Tiềm năng của thị trường bất động sản càng được khẳng định khi Hải An nhận dòng đầu tư lớn, thúc đẩy cộng đồng cư dân đa dạng, gồm Việt Nam và quốc tế hội tụ mạnh mẽ. Có thể thấy rõ điều này khi nhìn từ lĩnh vực khu công nghiệp, tốc độ mở rộng của bất động sản ngành đẩy nhu cầu nhà ở lên cao. Tăng trưởng này tạo nhu cầu lớn về nơi ở, dịch vụ và tiện ích cho các nhóm chuyên gia, kỹ sư, quản lý và nhân công từ khắp các tỉnh phía Bắc và từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tất cả đã mở ra một bức tranh tương lai tươi sáng cho diện mạo đô thị Hải An. Từ một vùng bãi bồi ven sông Lạch Tray, Hải An sẽ là đô thị logistics sầm uất trong tương lai gần – nơi các yếu tố hạ tầng gồm hàng không, bến cảng, khu công nghiệp, đường sắt, đường bộ là xung lực rõ ràng cho thị trường địa ốc cất cánh.