FIFA Fan ID có gì đặc biệt tại World Cup 2026?

Chỉ còn ít tuần trước ngày khai mạc FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã giới thiệu FIFA Fan ID – tấm thẻ đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những người sở hữu vé xem các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo FIFA, đây không phải là vé vào sân cũng không thay thế hộ chiếu hay giấy tờ nhập cảnh. Tuy nhiên, FIFA Fan ID được xem như “chìa khóa” giúp người hâm mộ tiếp cận hàng loạt trải nghiệm số và nội dung độc quyền xuyên suốt giải đấu.

FIFA Fan ID - tấm thẻ vật lý miễn phí được phát cho toàn bộ khán giả sở hữu vé vào sân.

FIFA Fan ID là dạng thẻ vật lý miễn phí, được cá nhân hóa cho từng người hâm mộ. Các cổ động viên có thể nhận thẻ tại những trung tâm hỗ trợ người hâm mộ được bố trí ở toàn bộ 16 sân vận động đăng cai World Cup 2026.

Sau khi kích hoạt, người dùng chỉ cần chạm thẻ vào điện thoại thông minh để truy cập hệ sinh thái kỹ thuật số mà FIFA xây dựng riêng cho giải đấu. Thông qua nền tảng này, người hâm mộ có thể cập nhật thông tin trận đấu, khám phá các hoạt động diễn ra quanh sân vận động và tham gia nhiều nội dung tương tác theo thời gian thực.

Đây là lần đầu tiên FIFA triển khai một hệ thống thẻ vật lý tích hợp công nghệ tương tác số trên quy mô lớn dành cho người hâm mộ tại World Cup.

Khán giả sở hữu Fan ID sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của FIFA Fan ID là khả năng kết nối cổ động viên với các nội dung thực tế tăng cường (AR) và những hoạt động tương tác được thiết kế riêng cho từng trận đấu. Thông qua tấm thẻ này, người hâm mộ có thể xem các video độc quyền, nhận thông tin về sân vận động, tham gia các trò chơi tương tác và tiếp cận những nội dung chỉ dành riêng cho người sở hữu Fan ID.

Đặc biệt, FIFA cho phép người hâm mộ tải lên hình ảnh, video hoặc những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình theo dõi World Cup để tạo thành các sản phẩm lưu niệm chính thức mang dấu ấn cá nhân. Đây được xem là cách để các cổ động viên lưu giữ những ký ức đặc biệt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh đó, FIFA cũng tích hợp chương trình FIFA Rewards, cho phép người hâm mộ tích lũy điểm thưởng thông qua các hoạt động tương tác trong thời gian diễn ra giải đấu. Những phần quà, ưu đãi và nội dung độc quyền sẽ được mở khóa tùy theo mức độ tham gia của từng cổ động viên.

Theo ban tổ chức, FIFA Fan ID sẽ đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động dành cho người hâm mộ tại World Cup 2026. FIFA khuyến khích khán giả đến sân ít nhất ba giờ trước giờ thi đấu để tham gia các chương trình giải trí, giao lưu và trải nghiệm tương tác được tổ chức quanh khu vực sân vận động. Nhiều hoạt động chỉ dành riêng cho người sở hữu FIFA Fan ID cũng sẽ được triển khai trong khoảng thời gian này.

Chủ tịch FIFA giới thiệu về Fan ID

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cho biết FIFA Fan ID sẽ mở ra “một thế giới nội dung độc quyền và những trải nghiệm đáng nhớ” cho người hâm mộ trên toàn cầu. Theo ông, đây không chỉ là một tấm thẻ lưu niệm mà còn là cầu nối giữa cổ động viên với World Cup theo cách hoàn toàn mới.

FIFA cũng cho biết hệ thống nội dung dành cho Fan ID sẽ liên tục được cập nhật trong suốt giải đấu, đồng nghĩa người sở hữu thẻ có thể tiếp tục khám phá các tính năng mới ngay cả sau khi trận đấu kết thúc. Tấm thẻ vì vậy không chỉ phục vụ cho trải nghiệm trong sân vận động mà còn trở thành một món quà lưu niệm công nghệ dành cho những người yêu bóng đá.

World Cup 2026 sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, tăng từ 32 đội như các kỳ World Cup trước đây. Giải đấu được đồng tổ chức tại United States, Canada và Mexico với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trên 16 sân vận động.

FIFA dự kiến hơn 6 triệu khán giả sẽ đến sân theo dõi trực tiếp các trận đấu cùng hàng tỷ lượt tương tác trên các nền tảng số toàn cầu. Trong bối cảnh đó, FIFA Fan ID được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm người hâm mộ, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo mới cho kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.