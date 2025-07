Hà Nội yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi 12 mỹ phẩm vi phạm

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 3812 /SYT-NVD ngày 28/7 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thực hiện các văn bản của Cục Quản lý Dược về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm: Số 2016/QLD-MP ngày 16/7/2025; Số 2018/QLD-MP ngày 16/7/2025; Số 2034/QLD-MP ngày 18/7/2025; Số 2046/QLD-MP ngày 21/7/2025; Số 2047/QLD-MP ngày 21/7/2025, trong đó thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm trên toàn quốc các lô sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể:

Sản phẩm kem chống nắng Vitamin C: Số tiếp nhận phiếu công bố 242/24/CBMP-PT, sản phẩm do Công ty TNHH SX và TM Athena Việt Nam (địa chỉ: Lô 18-20 Khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

Kem chống nắng Sun Cream: Số tiếp nhận phiếu công bố 39/22/CBMP-PT, số lô 011024:1, NSX 01/10/24, HSD 02 năm kể từ ngày sản xuất. Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (địa chỉ: Số 64, phường Quang Trung, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do 2 sản phẩm trên bị thu hồi do mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì và được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là hàng giả căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Ảnh minh họa/Internet

Sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil: Số lô 56, NSX 01012024, Hạn dùng 01012028. Sản phẩm do Thailand sản xuất. Nhãn in trên sản phẩm bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi do sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil không đạt chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Dầu mù u Thái Dương: Số tiếp nhận phiếu công bố 004405/23/CBMP -HCM; Số lô 06102024, NSX 01/10/2024, HSD 01/10/2027, chai 10ml, số lô 112411, NSX lượng về chỉ tiêu thể tích 05/11/2024, HSD 05/11/2027, chai 10ml; Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Contra - xưởng sản xuất (địa chỉ: Số 19, đường 165, ấp 5, xã Bình Mỹ, TP HCM) sản xuất. Công ty TNHH dược phẩm Đại Hưng (địa chỉ: Phòng 14B03 tòa nhà Ruby Land, số 58/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi là sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích.

Sản phẩm luma™ Intense Exfoliating Cleanser - Chai 113g, số lô 5055C; Sản phẩm Ageless Total Facial Cleanser - Chai 177ml, số lô 24C05B2; Sản phẩm I-Peel Lightening Lift® Peel Forte - Chai 118ml, số lô 024F01; EXP: 12/28. Nhà sản xuất là Image International Manufacturing, LLC; Công ty TNHH thương mại Minh Khương (địa chỉ: 3A Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý ho thu hồi do nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm Image Skincare The Max Serum - Chai 30ml, số lô 416 2D. Nhà sản xuất là Image International Manufacturing, LLC; Công ty TNHH thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi, nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; Trên nhãn phụ sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc;

Sản phẩm Image Skincare The MaxTM Creme - Hộp 48g, số lô 450 4C; Nhà sản xuất là Image International Manufacturing, LLC; Công ty TNHH thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi, nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; Trên nhãn phụ sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Sản phẩm Vital C Hydrating Hand And Body Lotion, chai 170g, số lô. 8G4N02; Nhà sản xuất là Image International Manufacturing, LLC; Công ty TNHH thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi do nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; Trên nhãn phụ sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Sản phẩm Image Md Youth Serum, chai 30ml, số lô 424 1N. Nhà sản xuất là Image International Manufacturing, LLC; Công ty TNHH thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi: Nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; Trên nhãn phụ sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Sản phẩm Clear Cell Salicylic Gel Cleanser - Chai 177ml, số lô LOT 24L06H1. Nhà sản xuất là Image International Manufacturing, LLC; Công ty TNHH thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi: Nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; Trên nhãn phụ sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Văn phòng - Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng..