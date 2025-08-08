Hà Nội

Xã hội

Hà Nội thí điểm tuyến buýt điện tham quan khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình

Hà Nội sắp vận hành thí điểm tuyến buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Thiên Tuấn

UBND TP Hà Nội mới ban hành Công văn số 4462/UBND-ĐT về việc phương án tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt điện phục vụ Nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

anh-chup-man-hinh-2025-08-08-luc-111037.png

Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 190/BC-SXD ngày 30/7/2025 về việc đề xuất phương án tổ chức thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ người dân tham quan Lăng Bác, Bờ Hồ và các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, UBND TP thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 190/BC-SXD nêu trên.

Đồng thời, áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12/2025.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu vận hành phù hợp thực tế, bảo đảm hiệu quả, thuận tiện, thu hút người dân sử dụng dịch vụ;

Tổng hợp, đánh giá kết quả thí điểm, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 12/2025.

