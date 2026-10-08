Hà Nội quy hoạch loạt siêu tháp cao 99-109 tầng

Hàng loạt công trình cao gần 100 đến hơn 100 tầng đang được nghiên cứu, đề xuất tại Hà Nội, gắn với các khu đô thị quy mô hàng trăm ha và tổng vốn đầu tư lớn.

Hơn 600m, 109 tầng, vốn đầu tư hàng tỷ USD là những thông số xuất hiện trong các phương án phát triển công trình cao tầng tại Hà Nội. Các đề xuất này nằm tại nhiều khu vực, từ Đông Anh, Vĩnh Thanh đến hành lang sông Hồng và khu vực nội đô.

Tòa tháp 109 tầng được đề xuất trong quy hoạch không gian ven sông Hồng tại Hà Nội.

Tại Đông Anh, một trong những phương án đáng chú ý là tháp tài chính - thương mại thuộc Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Công trình được nghiên cứu cao hơn 639 m, gồm 108 tầng, nằm trong khu đô thị rộng hơn 270 ha trên trục Nhật Tân - Nội Bài.

Tòa tháp được bố trí với các chức năng tài chính, thương mại và dịch vụ. Toàn bộ Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã khởi công từ tháng 8/2025, trong khi công trình cao 108 tầng vẫn đang thực hiện các thủ tục liên quan.

Cũng tại khu vực phía Bắc, phương án xây dựng một tòa tháp 108 tầng được đưa vào Khu đô thị thông minh - sinh thái tại Vĩnh Thanh và Đông Anh.

Dự án có diện tích khoảng 268 ha, được quy hoạch với các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ và công trình hạ tầng. Tòa tháp 108 tầng được bố trí tại quảng trường trung tâm, trên trục chính của khu đô thị, với các chức năng thương mại, tài chính, văn phòng, khách sạn và căn hộ dịch vụ.

Trong khi đó, tại hành lang sông Hồng, phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 đề xuất Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng.

Công trình nằm trong đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, được bố trí làm điểm nhấn kiến trúc trong không gian đô thị ven sông. Đây là nội dung trong phương án quy hoạch, chưa phải dự án đầu tư được phê duyệt.

Tại khu vực nội đô, liên danh Công ty CP Du lịch Kim Liên, Thaiholdings và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đề xuất phát triển Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh.

Theo phương án đề xuất, dự án có diện tích gần 3,5 ha, gồm hai tòa tháp cao khoảng 568m, 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 3-3,5 tỷ USD.

Tổ hợp được đề xuất phát triển các chức năng trung tâm hội nghị, biểu diễn nghệ thuật, thương mại, văn phòng, khách sạn và nhà ở.

Các phương án trên hiện có mức độ triển khai khác nhau. Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã khởi công toàn dự án; Khu đô thị thông minh - sinh thái tại Vĩnh Thanh và Đông Anh đang thực hiện các thủ tục liên quan và giải phóng mặt bằng; Tháp Kỷ nguyên nằm trong phương án điều chỉnh quy hoạch; còn Hanoi Twin Towers 99 đang ở bước đề xuất.

Theo các phương án được công bố, các công trình cao từ 99 đến 109 tầng được bố trí tại những khu vực đang có nhiều thay đổi về quy hoạch và hạ tầng. Đông Anh và Vĩnh Thanh nằm trên trục phát triển phía Bắc; Tháp Kỷ nguyên được đề xuất trong không gian quy hoạch ven sông Hồng; còn Hanoi Twin Towers 99 nằm tại khu vực Đào Duy Anh.

Nếu được phê duyệt và triển khai theo phương án đề xuất, các công trình này sẽ bổ sung những công trình cao tầng quy mô lớn vào không gian đô thị Hà Nội. Quy mô, chiều cao và tiến độ thực hiện của từng dự án sẽ phụ thuộc vào các bước thẩm định, phê duyệt và triển khai đầu tư theo quy định.