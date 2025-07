Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 2.000 vụ buôn lậu, hàng giả

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Văn Thiết (SN 1981, thường trú tại tổ 7, khu Thanh Xuân, phường Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (địa chỉ tại lô 18 – 20, khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) do Đường Văn Thiết làm Giám đốc, có hành vi sản xuất mỹ phẩm giả.