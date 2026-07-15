Hà Nội nghiên cứu mô hình “thành phố bọt biển”

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết Hà Nội đang nghiên cứu Đề án "thành phố bọt biển", chuyển tư duy từ "thoát nước nhanh" sang "trữ nước...".

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 15/7 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, công tác chống úng ngập đô thị tiếp tục là một trong những nội dung được các đại biểu chất vấn với nhiều vấn đề về quy hoạch hạ tầng, quản lý vỉa hè và trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai các công trình tiêu thoát nước.

Đề án thành phố "bọt biển"

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Trần Khánh Hưng cho biết nhiều công trình hạ tầng của thành phố hiện được đầu tư theo hướng cứng hóa như đổ bê tông, lát đá vỉa hè, xây dựng công viên, vườn hoa, trong khi xu hướng phát triển đô thị hiện đại là tăng khả năng thấm nước, bảo tồn hệ thống thoát nước tự nhiên.

Đại biểu dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố. Ảnh: Hanoimoi.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết Sở đã có hướng dẫn như thế nào trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng theo định hướng này. Đồng thời, đại biểu cũng nêu thực trạng nhiều tuyến vỉa hè liên tục bị đào lên rồi hoàn trả, đặt câu hỏi về trách nhiệm của Sở Xây dựng đối với tình trạng trên.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết Hà Nội đang nghiên cứu Đề án "thành phố bọt biển", chuyển tư duy từ "thoát nước nhanh" sang "trữ nước, thấm nước, thẩm thấu, tiếp cận và tái sử dụng nước".

Theo ông Thường, đề án hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa được áp dụng trên thực tế và chưa có quy định cụ thể về tổ chức triển khai. Việc thực hiện sẽ có lộ trình, phù hợp với từng khu vực.

Đối với khu vực lõi đô thị, việc triển khai sẽ gắn với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, các khu vực đô thị mới ở vùng ven sẽ được ưu tiên thực hiện trước nhằm bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Liên quan đến tình trạng vỉa hè bị đào lên rồi lát lại nhiều lần, Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận thực trạng này đang diễn ra.

Theo ông Thường, việc quản lý vỉa hè theo phân cấp thuộc trách nhiệm của chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, Sở Xây dựng đang triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về trật tự, văn minh đô thị, thực hiện hạ ngầm toàn bộ hệ thống hạ tầng nổi gồm điện lực, điện chiếu sáng và viễn thông.

Hiện việc hạ ngầm đang được triển khai tại 3 quận trung tâm và mở rộng ra 12 quận nội thành. Trong quá trình thi công, việc phải đào lại những vỉa hè đã được xây dựng trước đây là khó tránh khỏi.

"Sở Xây dựng đang phối hợp kết nối các hạng mục thi công để hạn chế tình trạng một đơn vị vừa hoàn trả mặt bằng thì đơn vị khác lại tiếp tục đào lên. Đồng thời, Sở đặc biệt quan tâm đến chất lượng hoàn trả vỉa hè sau thi công", ông Thường cho biết.

Truy trách nhiệm chậm xây dựng trạm bơm chống ngập

Tiếp tục phiên chất vấn, đại biểu Trần Anh Tuấn đề nghị làm rõ trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm liên quan đến đầu tư xây dựng trạm bơm tại các khu đô thị Ciputra và Khai Sơn, dẫn đến tình trạng úng ngập cục bộ kéo dài.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Hanoimoi.

Đại biểu cũng nêu thực tế hiện vẫn còn nhiều khu đô thị chưa triển khai xây dựng trạm bơm tiêu thoát nước theo quy hoạch đã được phê duyệt và đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết những giải pháp đã tham mưu UBND TP Hà Nội để khắc phục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trả lời nội dung này, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn cho biết điểm úng ngập tại khu đô thị Ciputra nằm trên địa bàn phường.

Theo ông Sơn, trong giai đoạn 2024-2025, Phú Thượng là địa bàn duy nhất còn tồn tại điểm úng ngập, chủ yếu tại khu đô thị Ciputra. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đến nay cơ bản khắc phục được tình trạng này.

Ông Sơn cho biết trạm bơm Phú Thượng có công suất 12 m³/giây, sau gần 7 năm triển khai đã hoàn thành và vận hành thử từ tháng 6/2024. Hệ thống hồ điều hòa trong khu đô thị Nam Thăng Long cũng đã được hoàn thiện và kết nối với trạm bơm.

Đối với các điểm ngập cục bộ, phường đã đầu tư bể chứa và máy bơm tại một số vị trí, trong đó có khu vực ngõ 15 An Dương Vương - nơi từng là điểm ngập nặng nhất trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, qua các đợt mưa gần đây, hệ thống thoát nước đã phát huy hiệu quả, nước rút nhanh và hiện trên địa bàn không còn tình trạng úng ngập.

Chưa hài lòng với phần trả lời, đại biểu Trần Anh Tuấn tiếp tục đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khi nhiều khu đô thị vẫn chưa triển khai xây dựng trạm bơm tiêu thoát nước theo dự án đã được phê duyệt.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà mời đại diện UBND phường Bồ Đề trả lời nội dung này.

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Phạm Bạch Đằng thừa nhận việc để xảy ra tình trạng úng ngập chưa được giải quyết triệt để trên địa bàn có trách nhiệm của UBND phường.

"Với trách nhiệm quản lý địa bàn, UBND phường sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của phường", ông Đằng cho biết.